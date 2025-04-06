Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

Украинскую сцену покинула настоящая легенда.

https://glavred.info/starnews/umerla-himka-iz-filma-za-dvumya-zaycami-taisiya-litvinenko-10653587.html Ссылка скопирована

Умерла Таисия Литвиненко - подробности про звезду За двумя зайцами / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Таїсія Литвиненко

Вкратце:

На 91 году жизни скончалась Таисия Иосифовна Литвиненко

Об этом сообщила семья звезды

Умерла Таисия Литвиненко - украинская актриса кино и театра, режиссер-постановщик и педагог. В феврале артистке исполнилось 90 лет.

Про смерть Таисии Иосифовны в социальных сетях рассказал ее сын, актер Назар Стригун. Он опубликовал фото матери с трогательной подписью: "Наше солнышко взошло в воскресенье и... покинуло нас в воскресенье". Причины смерти артистки пока не раскрываются.

видео дня

Карьера Таисии Литвиненко началась еще в 1954 году. На ее счету более более 90 ролей в театральных постановках (с 1965-го и до своей смерти служила в Львовском национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой - прим. редактора), более 20 ролей в кино и телеспектаклях. Наиболее известные работы: "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "За двумя зайцами".

Умерла Таисия Литвиненко - подробности про звезду За двумя зайцами / facebook.com/na3ar

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.

Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.

Читайте также:

За двумя зайцами "За двумя зайцами" - украинский советский художественный комедийный фильм по мотивам одноименной комедийной пьесы Михаила Старицкого. Премьера фильма состоялась 21 декабря 1961 года в Киеве. Занимает 17-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, сообщает Википедия. В 1999 году фильм получил Государственную премию Украины имени Александра Довженко.

По сюжету повеса Свирид Голохвостый (называет себя Голохвастов) решает улучшить свое финансовое положение за счет брака с богатой наследницей. Но душа его лежит к простой девушке Гале, чья предприимчивая мать решила взять счастье дочери в собственные руки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред