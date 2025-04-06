Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

Вкратце:
- На 91 году жизни скончалась Таисия Иосифовна Литвиненко
- Об этом сообщила семья звезды
Умерла Таисия Литвиненко - украинская актриса кино и театра, режиссер-постановщик и педагог. В феврале артистке исполнилось 90 лет.
Про смерть Таисии Иосифовны в социальных сетях рассказал ее сын, актер Назар Стригун. Он опубликовал фото матери с трогательной подписью: "Наше солнышко взошло в воскресенье и... покинуло нас в воскресенье". Причины смерти артистки пока не раскрываются.
Карьера Таисии Литвиненко началась еще в 1954 году. На ее счету более более 90 ролей в театральных постановках (с 1965-го и до своей смерти служила в Львовском национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой - прим. редактора), более 20 ролей в кино и телеспектаклях. Наиболее известные работы: "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "За двумя зайцами".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.
Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.
Читайте также:
- "Прожил невероятную жизнь": умер автор хита "Dirty Water"
- Умерла Каркуша из "Спокойной ночи, малыши!"
- Умер звезда фильма "Безумный Макс"
За двумя зайцами
"За двумя зайцами" - украинский советский художественный комедийный фильм по мотивам одноименной комедийной пьесы Михаила Старицкого. Премьера фильма состоялась 21 декабря 1961 года в Киеве. Занимает 17-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, сообщает Википедия. В 1999 году фильм получил Государственную премию Украины имени Александра Довженко.
По сюжету повеса Свирид Голохвостый (называет себя Голохвастов) решает улучшить свое финансовое положение за счет брака с богатой наследницей. Но душа его лежит к простой девушке Гале, чья предприимчивая мать решила взять счастье дочери в собственные руки.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред