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Когда могут принять новые штрафы для уклонистов: в Раде сделали заявление

Дмитрий Видоменко
6 мая 2024, 20:56
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Верховная Рада может уже на этой неделе рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета, сообщают СМИ

Мобилизация, военник
Какими будут штрафы для уклонистов - в Раде сделали заявление / коллаж Главред, фото УНИАН

Верховная Рада может уже в течение нынешней недели рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета. Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал первый замглавы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (фракция "Голос").

"Комитет уже рассмотрел этот законопроект и поддержал редакцию ко второму чтению. Думаю, в ближайшее время рассмотрим его на пленарном заседании Рады. Может даже на этой неделе", ‒ сказал нардеп.

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Согласно документам, редакция законопроекта, с которым он подойдет ко второму чтению предусматривает, что за нарушение правил воинского учета (статья 210 КоАП) будут установлены такие штрафы:

  • в мирное время - от 3400 до 5100 гривен;
  • повторно в течение года - от 5100 до 8500 гривен;
  • в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы:

  • в мирное время - от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен - для должностных и юридических лиц;
  • повторно в течение года - от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц;
  • в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен - для должностных и юридических лиц.

Как гласит проект закона, штрафы будут накладывать в течение 3 месяцев со дня выявления правонарушения (но не позднее одного года с момента его совершения). Не планируют накладывать штрафы за непредоставление информации, которая содержится в государственных реестрах.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК данных о получении вызова.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

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