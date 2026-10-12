Нужен Кондратюк: продюсер рассказал, что помешало карьере Козловского

Продюсер Лисица предлагал помириться Козловскому и Кондратюку.

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Игорь Кондратюк и Виталий Козловский давно уже не сотрудничают / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Кратко:

В чем Лисица видит провал Козловскому

Как на эту ситуацию могло повлиять сотрудничество с Кондратюком

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица сравнил карьеры Виталия Козловского и Олега Винника и объяснил, почему, по его мнению, исполнителям стало сложнее удерживать прежние позиции в шоу-бизнесе.

Как рассказал он в интервью oboz.ua, главную причину он видит не только в обстоятельствах последних лет, но и в отношениях артистов с их бывшими продюсерами.

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По словам Лисицы, Козловскому могло бы помочь примирение с Игорем Кондратюком, с которым певец долгое время конфликтовал из-за сотрудничества и прав на песни. Продюсер считает, что восстановление профессиональных отношений могло бы открыть артисту новые возможности для развития карьеры.

Виталий Козловский долго не мог петь свои хиты / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Виталию Козловскому нужен Игорь Васильевич Кондратюк. Я Игорю Васильевичу как-то говорил об этом давно: "Да помиритесь уже и работайте дальше!" Но, видите, этого не вышло", - рассказал Лисица.

При этом продюсер положительно оценивает возвращение старых хитов Козловского в музыкальное пространство. Он отметил, что песни по-прежнему находят отклик у слушателей, а качественная музыка не теряет актуальности с годами.

Совсем иначе Лисица объяснил изменения в карьере Олега Винника. По его мнению, важную роль сыграло завершение сотрудничества певца с продюсером Александром Горбенко, который занимался практически всеми сторонами его профессиональной деятельности - от организации концертов и переговоров до работы команды.

Игорь Кондратюк был продюсером Козловского / Скриншот YouTube

"Горбенко, по сути, и сделал из никому не известного артиста Олега Винника, которого знала вся страна. И когда их сотрудничество закончилось, этот корабль начал тонуть", - заявил Лисица.

Лисица предположил, что даже если бы Винник остался в Украине, ему все равно было бы трудно сохранить прежний уровень востребованности. Война, по его словам, стала скорее катализатором уже начавшихся процессов.

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О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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