Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Кратко:
- Что случилось с Ксенией Мишиной
- Куда случился прилет дрона
Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно повредила свой новый премиальный автомобиль, сообщила о том, что 12 октября, во время очередной атаки террористической России на Киев, в ее ЖК влетел дрон.
Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
"Мой ЖК. Подскочила до потолка", - рассказала актриса.
Она также показала кадры того, что наделал дрон во дворе ее ЖК.
"Когда-то такие кадры казались бы концом мира. Но это в моих глазах, в моем телефоне, в моем дворе. И эта ужасная трагедия, которую мы должны принимать", - написала актриса.
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О персоне: Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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