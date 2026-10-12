Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

Украинская актриса поделилась страшными кадрами очередной украинской трагедии.

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Ксения Мишина пережила атаку на ее ЖК / Скриншот Instagram/misha.k.ua

Кратко:

Что случилось с Ксенией Мишиной

Куда случился прилет дрона

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно повредила свой новый премиальный автомобиль, сообщила о том, что 12 октября, во время очередной атаки террористической России на Киев, в ее ЖК влетел дрон.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

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"Мой ЖК. Подскочила до потолка", - рассказала актриса.

Ксения Мишина поделилась ужасными кадрами / Фото instagram.com/misha.k.ua

Она также показала кадры того, что наделал дрон во дворе ее ЖК.

Ксения Мишина поделилась ужасными кадрами / Фото instagram.com/misha.k.ua

"Когда-то такие кадры казались бы концом мира. Но это в моих глазах, в моем телефоне, в моем дворе. И эта ужасная трагедия, которую мы должны принимать", - написала актриса.

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О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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