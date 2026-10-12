В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь из автомата

Ключевые факты:
- В Кропивницком мужчина бросил гранаты в сторону полицейских
- После взрывов он открыл огонь из автоматического оружия
- Полиция начала спецоперацию "Гром" для задержания мужчины
В Кропивницком 12 октября мужчина бросил гранаты в сторону полицейских, а затем открыл огонь из автоматического оружия. Для его задержания правоохранители начали специальную операцию "Гром". Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко в комментарии Суспільному.
Первый взрыв в городе прогремел в 17:53, после чего были слышны еще два. Инцидент произошел во время общения мужчины с правоохранителями.
Полиция задействовала необходимые подразделения для проведения операции и задержания мужчины. По словам Оксаны Ковтуненко, правоохранители продолжают принимать соответствующие меры.
"В настоящее время полиция принимает меры по задержанию. Введена специальная операция "Гром", к которой привлечены все необходимые подразделения", - сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко.
Теракты в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба внешней разведки Украины предупреждала о подготовке провокаций на временно оккупированных территориях под "флагом Украины". В сообщении СВР отмечалось, что Россия планировала теракты и диверсии с целью дискредитации Киева и срыва мирного процесса.
Офис генпрокурора Украины сообщал о раскрытии сети агентов РФ, которые готовили заказные убийства, диверсии и теракты на территории ЕС. Офис генерального прокурора подчеркнул, что в ходе операции совместно с Нацполицией и европейскими правоохранительными органами была выявлена и ликвидирована организация, планировавшая насильственные действия. Подготовка преступлений велась как минимум с августа 2024 года.
Служба безопасности Украины сообщала о предотвращении подготовки двойного теракта в центре Ивано-Франковска . По данным СБУ, взрывчатку маскировали под кухонные кастрюли. Каждую емкость планировали наполнить по 6 килограммов взрывчатого вещества и сотнями металлических болтов.
Читайте также:
- В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения
- Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционное обучение
- Всю жизнь спасала людей: скончалась самая пожилая жительница Украины Елена Рыбалко
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред