В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь из автомата

Правоохранители начали спецоперацию "Гром" с целью его задержания.

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Что известно о стрельбе в Кропивницком / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция, Национальная полиция Украины

Ключевые факты:

В Кропивницком мужчина бросил гранаты в сторону полицейских

После взрывов он открыл огонь из автоматического оружия

Полиция начала спецоперацию "Гром" для задержания мужчины

В Кропивницком 12 октября мужчина бросил гранаты в сторону полицейских, а затем открыл огонь из автоматического оружия. Для его задержания правоохранители начали специальную операцию "Гром". Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко в комментарии Суспільному.

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Первый взрыв в городе прогремел в 17:53, после чего были слышны еще два. Инцидент произошел во время общения мужчины с правоохранителями.

Полиция задействовала необходимые подразделения для проведения операции и задержания мужчины. По словам Оксаны Ковтуненко, правоохранители продолжают принимать соответствующие меры.

"В настоящее время полиция принимает меры по задержанию. Введена специальная операция "Гром", к которой привлечены все необходимые подразделения", - сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко.

Теракты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба внешней разведки Украины предупреждала о подготовке провокаций на временно оккупированных территориях под "флагом Украины". В сообщении СВР отмечалось, что Россия планировала теракты и диверсии с целью дискредитации Киева и срыва мирного процесса.

Офис генпрокурора Украины сообщал о раскрытии сети агентов РФ, которые готовили заказные убийства, диверсии и теракты на территории ЕС. Офис генерального прокурора подчеркнул, что в ходе операции совместно с Нацполицией и европейскими правоохранительными органами была выявлена и ликвидирована организация, планировавшая насильственные действия. Подготовка преступлений велась как минимум с августа 2024 года.

Служба безопасности Украины сообщала о предотвращении подготовки двойного теракта в центре Ивано-Франковска . По данным СБУ, взрывчатку маскировали под кухонные кастрюли. Каждую емкость планировали наполнить по 6 килограммов взрывчатого вещества и сотнями металлических болтов.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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