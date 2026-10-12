Всю жизнь спасала людей: умерла старейшая жительница Украины Елена Рыбалко

Елена Рыбалко посвятила почти всю свою жизнь помощи и спасению других. Недавно у неё остановилось сердце.

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Спасение других было одним из смыслов жизни Елены / Коллаж: Главред, фото: pixabay, city-adm.lviv.ua

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Во Львове скончалась долгожительница Елена Рыбалко

Рыбалко посвятила медицине большую часть своей жизни

9 октября на 110-м году жизни скончалась бывшая связная УПА Елена Рыбалко. Об этом сообщил Львовский городской совет со ссылкой на семью выдающейся украинки.

Елена Рыбалко была самой пожилой жительницей Украины. Женщина пережила Голодомор 1932–1933 годов и посвятила медицине почти всю свою жизнь, выйдя на пенсию в 89 лет.

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"Она оказывала медицинскую помощь украинским повстанцам, проводила операции в укрытиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других", - говорится в сообщении.

Простились с украинской долгожительницей сегодня, 12 октября, во Львове. Похоронена она будет на Яновском кладбище, в семейной усыпальнице.

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Об источнике: Львовский городской совет Львовский городской совет - орган местного самоуправления Львовской городской территориальной общины в Львовском районе Львовской области. До 17 июля 2020 года существовала как административно-территориальная единица с административным центром в городе Львове. Совет состоит из 64 депутатов и председателя, пишет Википедия.

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