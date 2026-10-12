Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Всю жизнь спасала людей: умерла старейшая жительница Украины Елена Рыбалко

Анна Косик
12 октября 2026, 13:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Елена Рыбалко посвятила почти всю свою жизнь помощи и спасению других. Недавно у неё остановилось сердце.
Всю жизнь спасала людей: умерла старейшая жительница Украины Елена Рыбалко
Спасение других было одним из смыслов жизни Елены / Коллаж: Главред, фото: pixabay, city-adm.lviv.ua

Главное:

  • Во Львове скончалась долгожительница Елена Рыбалко
  • Рыбалко посвятила медицине большую часть своей жизни

9 октября на 110-м году жизни скончалась бывшая связная УПА Елена Рыбалко. Об этом сообщил Львовский городской совет со ссылкой на семью выдающейся украинки.

Елена Рыбалко была самой пожилой жительницей Украины. Женщина пережила Голодомор 1932–1933 годов и посвятила медицине почти всю свою жизнь, выйдя на пенсию в 89 лет.

видео дня

"Она оказывала медицинскую помощь украинским повстанцам, проводила операции в укрытиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других", - говорится в сообщении.

Простились с украинской долгожительницей сегодня, 12 октября, во Львове. Похоронена она будет на Яновском кладбище, в семейной усыпальнице.

Напомним, Главред писал, что на 67-м году жизни скончался украинский писатель Сергей Батурин. Мужчина долгое время боролся с изнурительной болезнью.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни Заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская, которая работала в театре им. Ивана Франко с 1972 года. Актриса известна по ролям в таких спектаклях, как "Кайдашева семья", "Тевье-Тевель", "Суд и пламя", "Баба Параска" и многих других.

Накануне стало известно, что на 103-м году жизни скончалась выдающаяся американская актриса Ева Мари Сент. 6 октября 2026 года знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Больше новостей:

Об источнике: Львовский городской совет

Львовский городской совет - орган местного самоуправления Львовской городской территориальной общины в Львовском районе Львовской области. До 17 июля 2020 года существовала как административно-территориальная единица с административным центром в городе Львове. Совет состоит из 64 депутатов и председателя, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
УПА новости Львова новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения

В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения

15:25Украина
Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку

Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку

15:22Украина
Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

14:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Последние новости

15:28

Даже устаревший жир отпадет сам: как очистить микроволновку за несколько минут

15:25

В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения

15:22

Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку

14:59

Всего полчайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожаяВидео

14:54

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Овнам - отпустить, Тельцам - верный путь

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
14:48

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

14:39

Меган Маркл показала, как живут ее дети в Англии

14:20

"Донатят за каждую песню": Потап и Настя нашли способ заполучить свои хиты

14:18

У Путина впервые отреагировали на энергетическое перемирие - будут ли его соблюдать

Реклама
13:52

В России кошмар: в стране отменяют концерты из-за Украины

13:51

Всю жизнь спасала людей: умерла старейшая жительница Украины Елена Рыбалко

13:45

Как удалить застарелый налет с крана без химии: поможет обычный лук

13:31

"Корабль начал тонуть": известный продюсер раскрыл причину краха Винника

13:30

Конец войны зависит от одного шага США: Зеленский объяснил, что должно произойти

12:57

"В Киеве": Оля Фреймут показала редкую романтику с мужем

12:49

Шорты и хвост: худющую Пугачеву засняли на улице с Галкиным

12:46

Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

12:44

Как сделать домашний освежитель для унитаза из того, что обычно есть дома

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 13 октября: Быкам - знания, Петухам - тупик

11:32

РФ прицельно ударила по "Эпицентру" в Днепре: бушует сильный пожар, есть погибшийФото

Реклама
11:26

Новые графики отключений: украинцы могут остаться без воды, эксперт назвал причину

11:01

"Родители против": Эктор Хименес-Браво много лет скрывал неожиданный талант

10:57

ЕС выделит Украине новые средства на вооружение: в Еврокомиссии раскрыли детали

10:49

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

10:45

Бюджетный способ утеплить дом на зиму — понадобится обычное одеяло

10:04

Раненый победитель "Зважених та щасливих" впервые высказался о потере семьи

10:00

"Трамп окончательно понял": США перекладывают ответственность за войну на Украину

09:56

РФ бросает войска в "зоны поражения": в НАТО ошеломили данными о потерях за сентябрь

09:49

Жареная печень будет таять во рту: когда добавлять соль, чтобы она не стала жесткой

09:04

"Масштабные разрушения": Россия ударила дроном по многоэтажке в ХарьковеФото

09:03

Идеальные маринованные грибы на зиму: сколько уксуса нужно на литр воды

08:47

Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт

08:32

РФ и союзники начали военные учения в Беларуси: к чему готовятся

08:05

В США обвинили Трампа в нарушении закона из-за договоренности с Путиным

07:35

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

07:11

Портников объяснил, почему никакие уступки не остановят Путинамнение

07:09

На оккупированной Луганщине мощные "прилеты": бушует пожар, армия РФ под ударом

06:29

Трампа интересуют НПЗ: СМИ узнали, что предусматривает энергетическое перемирие

05:58

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

05:11

Опытные хозяева кладут шарик из фольги в холодильник: в чём секрет приёма

Реклама
04:44

Как правильно сушить мокрую куртку осенью: почему нельзя класть её на батарею

04:00

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

03:26

Не подсолнечное: шеф-повар назвала лучшее масло для жарки отбивных

03:03

Никогда не сдаются — у представителей каких месяцев рождения самый сильный характер

01:10

Гибель Солнца запустит цепную реакцию: мрачный прогноз о будущем Земли

11 октября, воскресенье
23:09

Больше никакой сырости: хитрый трюк для сушки белья, о котором знают не всеВидео

22:30

У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

22:25

Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд

22:23

Почему в 90-х носили золото и кожаные куртки: настоящие причины моды

22:04

Как часто мыть голову осенью: что влияет на частоту и какие мифы стоит забыть

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять