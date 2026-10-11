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Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

Алена Кюпели
11 октября 2026, 08:30
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Популярная украинская актриса была звездой театра имени Ивана Франко.
Умерла Наталья Перчевская
Умерла Наталья Перчевская / Коллаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Кратко:

  • Какими ролями прославилась актриса
  • Что сообщили в театре о смерти Перчевской

Ушла из жизни Заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская.

Новость об этом появилась на Instagram-странице театра имени Ивана Франко.

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"Есть люди, которые оставляют значительно больше, чем роли и воспоминания о выходах на сцену. Остается тепло от встреч, голос, улыбка, моменты совместной работы, которые со временем становятся особенно дорогими. Сегодня трудно найти слова, которые могли бы передать боль этой потери. Уход человека, посвятившего свою жизнь искусству, всегда оставляет пустоту. И в то же время остается память, которую хранят коллеги, друзья и зрители", - сообщили в театре.

Умерла Наталья Перчевская
Умерла Наталья Перчевская / Фото Instagram/frankotheatre

Наталья Перчевская работала в театре им. Ивана Франко с 1972 года. Актриса известна по ролям в таких спектаклях - "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум’я", "Баба Параска" и многих других.

Умерла Наталья Перчевская
Умерла Наталья Перчевская / Фото Instagram/frankotheatre
Умерла Наталья Перчевская
Умерла Наталья Перчевская / Фото Instagram/frankotheatre

Известно, что Наталья Перчевская родилась в 1952 году. Закончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.

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Как сообщал Главред, ранее 11-летняя Кайя, дочь покойной актрисы Хайден Панеттьери и бывшего боксера Владимира Кличко, впервые после смерти матери появилась на судебном заседании.

Ранее также стало известно, что популярный участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вячеслав Чернявский, который прославился своей добротой и открытым сердцем, перестал выходить на связь вот уже два месяца.

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Национальный театр имени Ивана Франко

Театр имени Франко - театр в Киеве, находится по адресу: площадь Ивана Франко, 3. Началом истории театральной труппы имени Ивана Франко считают 28 января 1920 года, когда в Виннице выдающимся украинским театральным деятелем Гнатом Юройбыл поставлен спектакль "Грех". В 1923 году, после трёх лет передвижной работы, театр был приглашен в тогдашнюю столицу Украинской ССР - Харьков. Среди лучших спектаклей театра тех лет называют: "Лесная песня" по одноимённому произведению Леси Украинки, "Ревизор" Н. В. Гоголя, "Святая Иоанна" Б.Шоу.

Летом 1926 года театр им. И. Франко по решению правительства переводится в Киев, в то время как из Киева в Харьков переезжает театр "Березиль"

В 1940 году театр получил звание академического. Указом Президента Украины от 11 октября 1994 года театру предоставлен статус Национального.

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