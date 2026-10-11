Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

Популярная украинская актриса была звездой театра имени Ивана Франко.

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Умерла Наталья Перчевская / Коллаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Кратко:

Какими ролями прославилась актриса

Что сообщили в театре о смерти Перчевской

Ушла из жизни Заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская.

Новость об этом появилась на Instagram-странице театра имени Ивана Франко.

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"Есть люди, которые оставляют значительно больше, чем роли и воспоминания о выходах на сцену. Остается тепло от встреч, голос, улыбка, моменты совместной работы, которые со временем становятся особенно дорогими. Сегодня трудно найти слова, которые могли бы передать боль этой потери. Уход человека, посвятившего свою жизнь искусству, всегда оставляет пустоту. И в то же время остается память, которую хранят коллеги, друзья и зрители", - сообщили в театре.

Умерла Наталья Перчевская / Фото Instagram/frankotheatre

Наталья Перчевская работала в театре им. Ивана Франко с 1972 года. Актриса известна по ролям в таких спектаклях - "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум’я", "Баба Параска" и многих других.

Умерла Наталья Перчевская / Фото Instagram/frankotheatre

Умерла Наталья Перчевская / Фото Instagram/frankotheatre

Известно, что Наталья Перчевская родилась в 1952 году. Закончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.

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