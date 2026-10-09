Дочь Кличко и Панеттьери впервые появилась в суде: боксер добился важного решения

Кличко тщательно скрывает дочь и она уже давно не появлялась на публике.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой / коллаж: Главред, фото: twitter.com, facebook.com: Хайден Панеттьери

Кратко:

Как выглядит дочь Кличко и Панеттьери

По какой причине она появилась "на публике"

11-летняя Кайя, дочь покойной актрисы Хайден Панеттьери и бывшего боксера Владимира Кличко, впервые после смерти матери появилась на судебном заседании. Девочка подключилась к слушанию по видеосвязи вместе с отцом, который добивается сохранения ее наследства.

Как пишет Page Six, Кайя ненадолго появилась перед камерой и ответила на вопросы судьи, подтвердив свою личность и то, что находится вместе с отцом. По данным СМИ, девочка была спокойной и говорила тихо. На ней была белая футболка, а волосы были собраны назад.

видео дня

Слушание состоялось 8 октября в суде Лос-Анджелеса. Основной вопрос касался наследства Хайден Панеттьери, которая умерла в августе в возрасте 36 лет. Кайя является единственной наследницей имущества своей матери.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Владимир Кличко

Владимир Кличко ранее обратился в суд с просьбой временно назначить его управляющим наследством дочери. Он объяснил это необходимостью защитить имущество Панеттьери и не допустить его утраты или незаконного отчуждения.

На заседании адвокат Кличко также попросила предоставить ему дополнительные полномочия для обращения в правоохранительные органы. Речь идет о возможном возвращении имущества актрисы, которое, по утверждению спортсмена, могло оказаться у человека, не являющегося членом семьи.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

Ранее Кличко заявил, что некоторые вещи Панеттьери, включая украшения, могли быть переданы в ломбард после ее смерти. По его словам, ломбард отказался раскрывать подробности без обращения полиции. Спортсмен опасается, что имущество может быть продано третьим лицам и окончательно потеряно для Кайи.

Судья удовлетворила просьбу Кличко и предоставила ему временные полномочия по управлению наследством Панеттьери до назначения постоянного представителя. При этом Кайе больше не потребуется присутствовать на следующем заседании, которое назначено на 7 декабря.

Отношения Хайден и Кличко

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери начали встречаться в 2009 году, а в 2013-м объявили о помолвке. В декабре 2014 года у пары родилась дочь. После расставания в 2018 году Кличко получил полную опеку над Кайей, и девочка впоследствии стала жить вместе с отцом в Украине.

Сама Панеттьери ранее признавалась, что решение передать Кличко полную опеку над дочерью стало для нее одним из самых болезненных моментов в жизни.

Теперь после смерти актрисы Кличко пытается защитить имущество, которое в конечном итоге должно перейти ее дочери. Судебная история вокруг наследства Панеттьери продолжается, а следующее заседание назначено на декабрь.

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Как сообщал Главред, ранее Владимир Кличко заявил, что некоторые личные вещи звезды, предположительно включая украшения, могли оказаться в ломбарде. Теперь спортсмен добивается вмешательства правоохранительных органов.

Ранее также стало известно, что в расследовании смерти Хайден Панеттьери появились новые подробности.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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