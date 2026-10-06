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В смерти Хайден Панеттьери появились новые ошарашивающие подробности

Алена Кюпели
6 октября 2026, 12:33
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СМИ опубликовали расшифровку разговора с диспетчеров спасательной службы.
Хайден Панеттьери умерла
Хайден Панеттьери умерла от остановки сердца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

  • Какие подробности стали известны общественности
  • Что делали люди, которые были рядом в момент смерти актрисы

В расследовании смерти Хайден Панеттьери появились новые подробности.

Как пишет Radar online, полиция изучила действия людей, находившихся рядом с актрисой в момент трагедии, а недавно опубликованные экстренные записи позволяют восстановить события буквально по минутам.

видео дня

16 августа экстренные службы получили вызов из жилого комплекса Judson Mill в Гринвилле, штат Южная Каролина. В сообщении говорилось о человеке без сознания, который не дышит. Диспетчер классифицировал ситуацию как остановку сердца или дыхания.

Хайден Панеттьери - личная жизнь
Хайден Панеттьери умерла от передозиролки / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Вызов поступил примерно в 13:51, а первые спасатели прибыли менее чем через три минуты. Пожарные и медики сразу начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию и расширенные реанимационные мероприятия. Однако спасти 36-летнюю актрису не удалось. Панеттьери официально признали умершей около 14:31.

Особое внимание следователи уделили людям, которые находились рядом с актрисой. В момент прибытия экстренных служб в квартире были её бывший бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак. По данным полицейских документов, братья сообщили о случившемся и участвовали в попытках оказать Панеттьери помощь.

После смерти актрисы правоохранители также проверили Хикерсона и его брата. При этом на данный момент им не предъявляли обвинений в связи со смертью Панеттьери. Ранее сообщалось, что полиция изучала записи с камер наблюдения, а также электронные устройства, которые могли помочь восстановить события перед трагедией.

Хайден Панеттьери - причина смерти
Хайден Панеттьери пытались реанимировать / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Смерть актрисы первоначально расследовалась как внезапная остановка сердца. Позже токсикологическая экспертиза установила наличие в её организме нескольких веществ, включая фентанил. Официально смерть была признана случайной, а признаков травмы, которые могли бы привести к летальному исходу, обнаружено не было.

Новые документы, однако, добавили подробностей к картине последних минут жизни звезды. Расследование обстоятельств её смерти продолжается, а близкие Панеттьери по-прежнему требуют ответов на вопросы о том, что произошло перед трагедией.

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О персоне: Хайден Панетьерри

Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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