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Королевский секрет: как на самом деле называют детей Уильяма в школе

Алена Кюпели
5 октября 2026, 20:16
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Королевских детей особенно не называют согласно их статусам.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Как называют детей Уильяма и Кейт
  • Почему существует такая традиция

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Джордж, Шарлотта и Луи - в повседневной жизни обходятся без королевских титулов. В школе их знают совсем по-другому, и это стало неожиданностью для многих.

Как выяснилось, по информации Page Six, наследники британской короны используют обычную фамилию - Уэльс. То есть одноклассники и учителя обращаются к ним как к Джорджу Уэльсу, Шарлотте Уэльс и Луи Уэльсу, без каких-либо "принцев" и "принцесс".

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Кейт и Уильям празднуют 15 лет своей семьи
Кейт и Уильям празднуют 15 лет своей семьи / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Такой подход - часть давней королевской традиции: фамилия берётся от титула родителей. После того как Уильям и Кейт стали принцем и принцессой Уэльскими, дети автоматически перешли с прежней фамилии "Кембридж" на "Уэльс".

Известно, что младшие - Шарлотта и Луи - учатся в частной школе Lambrook, а старший, Джордж, недавно начал обучение в престижном Eton College, где когда-то учился и его отец.

Эксперты отмечают, что такая "обычная" форма обращения помогает детям чувствовать себя более свободно и не выделяться среди сверстников, несмотря на их статус.

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

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Как сообщал Главред, ранее, жена принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл вновь оказалась в центре насмешек после публикации нового ролика для своего бренда.

Ранее также светская дива Ким Кардашьян впервые откровенно рассказала, сколько людей помогает ей воспитывать четверых детей - и цифра удивила даже поклонников.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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