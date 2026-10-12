РФ прицельно ударила по "Эпицентру" в Днепре: бушует сильный пожар, есть погибший

В Днепре в результате удара РФ погиб человек, а в Днепровском районе горит один из этажей торгового центра.

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Россия атаковала Днепр / Коллаж: Главред, фото: ОВА, скриншот

Кратко:

В Днепре в результате российской атаки погиб человек

Взрывная волна повредила окна многоэтажного дома

Информацию о пострадавших уточняют, угроза для города сохраняется

В понедельник, 12 октября, российские оккупационные войска атаковали Днепр и область. Как сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

"Враг нанес удар по Днепру. Взрывная волна повредила окна многоэтажного дома. Информацию о пострадавших уточняем", - говорится в сообщении. видео дня

Позже в ОВА уточнили, что в результате вражеского удара погиб один человек.

ОБНОВЛЕНО 11:55. Также под атакой оказался Днепровский район. Там загорелся один из этажей торгового центра. Информацию о пострадавших уточняют.

"Угроза сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - призвал Ганжа.

Зачем Россия атакует украинские города - мнение военного

Россия пытается посеять хаос в Украине и оказать влияние на украинское руководство посредством террора против гражданского населения. Кремль рассчитывает, что массированные удары по крупным городам спровоцируют недовольство граждан и политическую нестабильность, заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

"Россияне из года в год с помощью террора против гражданского населения пытаются оказать влияние на наше руководство. Мол, нанесем тяжелый удар по Киеву, и начнется бунт, который приведет к перевороту", - отметил военный.

По его словам, Москва стремится заставить Украину принимать выгодные для России решения. В то же время эти попытки, по мнению командира, не принесут ожидаемого результата.

"Они не понимают нашего менталитета, не могут ничего сделать на линии фронта, поэтому терроризируют крупные города и стремятся создать хаос. А тем временем страна адаптируется к сложным реалиям жизни", - подытожил "Лука".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 12 октября Харьков подвергся атаке ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в многоэтажном доме в Киевском районе города, имеются значительные разрушения верхних этажей. По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе 1 ребенок.

Кроме того, 11 октября оккупанты атаковали Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. В результате атаки погибли три человека. Еще трое получили ранения в результате вражеской атаки.

Напомним, днем 11 октября начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил об ударах беспилотников по городу Самар и возгорании сельскохозяйственной техники. Он уточнил, что повторная атака по Самару привела к возгоранию складов с техникой.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, сообщает Википедия.

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