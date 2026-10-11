Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

Враг вновь нанёс удар по той же локации, где после первой атаки возник пожар.

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Последствия удара по Самаре / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА

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Россия атаковала Самару беспилотниками

Загорелась сельскохозяйственная техника

Во время повторной атаки загорелись склады с техникой

Российские войска днем 11 октября атаковали беспилотниками город Самар Днепропетровской области. В результате удара возник пожар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По словам Ганжи, во время первого удара в городе загорелась сельскохозяйственная техника. На опубликованных ОВА фотографиях виден столб дыма, поднимающийся над местом обстрела.

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Впоследствии российские оккупанты повторно атаковали ту же локацию. В результате удара загорелись склады с сельхозтехникой.

"Информацию о пострадавших уточняем", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Зачем Россия атакует украинские города - мнение военного

По мнению командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия пытается посеять хаос в Украине и оказать влияние на украинское руководство посредством террора против гражданского населения. Военный пояснил, что Кремль рассчитывает спровоцировать недовольство граждан массированными ударами по крупным городам.

"Россияне из года в год с помощью террора против гражданского населения пытаются повлиять на наше руководство. Мол, нанесем тяжелый удар по Киеву, и начнется бунт, который приведет к перевороту", - отметил Владимир.

Он добавил, что таким образом российские власти стремятся заставить Украину принимать выгодные для Москвы решения. В то же время, по оценке военного, эти попытки не принесут ожидаемого результата.

"Они не понимают нашего менталитета, не могут ничего сделать на линии фронта, поэтому терроризируют крупные города и стремятся создать хаос. А тем временем страна адаптируется к сложным реалиям жизни", - подытожил командир.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании беспилотника в 4-этажное здание магазина в Соломенском районе. На месте обнаружили тела двух погибших и двух пострадавших.

Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил об ударе по Ровенской области, в результате которого пострадала многодетная семья. По сообщению, ранены семь человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании управляемых авиабомб по частному сектору Немишлянского района. Он уточнил, что среди местных жителей есть погибшая и раненые.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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