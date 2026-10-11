Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

Главное:
- Россия атаковала Самару беспилотниками
- Загорелась сельскохозяйственная техника
- Во время повторной атаки загорелись склады с техникой
Российские войска днем 11 октября атаковали беспилотниками город Самар Днепропетровской области. В результате удара возник пожар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По словам Ганжи, во время первого удара в городе загорелась сельскохозяйственная техника. На опубликованных ОВА фотографиях виден столб дыма, поднимающийся над местом обстрела.
Впоследствии российские оккупанты повторно атаковали ту же локацию. В результате удара загорелись склады с сельхозтехникой.
"Информацию о пострадавших уточняем", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.
Зачем Россия атакует украинские города - мнение военного
По мнению командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия пытается посеять хаос в Украине и оказать влияние на украинское руководство посредством террора против гражданского населения. Военный пояснил, что Кремль рассчитывает спровоцировать недовольство граждан массированными ударами по крупным городам.
"Россияне из года в год с помощью террора против гражданского населения пытаются повлиять на наше руководство. Мол, нанесем тяжелый удар по Киеву, и начнется бунт, который приведет к перевороту", - отметил Владимир.
Он добавил, что таким образом российские власти стремятся заставить Украину принимать выгодные для Москвы решения. В то же время, по оценке военного, эти попытки не принесут ожидаемого результата.
"Они не понимают нашего менталитета, не могут ничего сделать на линии фронта, поэтому терроризируют крупные города и стремятся создать хаос. А тем временем страна адаптируется к сложным реалиям жизни", - подытожил командир.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании беспилотника в 4-этажное здание магазина в Соломенском районе. На месте обнаружили тела двух погибших и двух пострадавших.
Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил об ударе по Ровенской области, в результате которого пострадала многодетная семья. По сообщению, ранены семь человек.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании управляемых авиабомб по частному сектору Немишлянского района. Он уточнил, что среди местных жителей есть погибшая и раненые.
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О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
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