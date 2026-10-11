"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

Детей будут эвакуировать в сопровождении родителей или законных представителей

https://glavred.info/ukraine/nadto-velikiy-rizik-v-odniy-z-oblastey-ogolosili-primusovu-evakuaciyu-ditey-10803257.html Ссылка скопирована

В Краматорске расширена зона обязательной эвакуации детей / Коллаж: Главред, фото: полиция, Эспрессо

Кратко:

В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей из-за ухудшения ситуации с безопасностью

Эвакуация охватит 130 адресов города

Детей будут эвакуировать в сопровождении родителей или законных представителей

В Краматорске Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке. Решение охватывает 130 адресов в разных частях города.

Причиной стало ухудшение ситуации с безопасностью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

видео дня

По его словам, эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, опекунов или других законных представителей детей. К процессу будут привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

По словам главы ОГА, семьям будет обеспечено сопровождение на всех этапах - от выезда до прибытия в приемный пункт и дальнейшего размещения в более безопасных регионах Украины.

"Все решения принимаем с одной целью - не допустить новых жертв среди детей. Ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность дойдет непосредственно до вашего дома, - слишком большой риск. Особенно когда речь идет о детях", - подчеркнул чиновник.

В зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке вошли следующие адреса:

Бульвары: Краматорский, Машиностроителей;

Улицы: 9 Января, Авиационная, Аэродромная, Аэроклубная, Академическая, Аллы Горской, Ангарская, Антина Головатого, Архипа Куинджи, Астрономическая, Бахмутская, Благодатная, Богдана Хмельницкого, Богородичная, Бородянская, Янтарная, Вячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерия Лобановского, Василия Стуса, Пасхальная, Вернадского, Веселая, Воинов-освободителей, Владимира Сосюры, Гайдамацкая, Анны Подольской, Герданная, Героев Крут, Героев Небесной Сотни, Героев Украины, Достоинства, Гоголевская, Двинская, Дибровная, Дмитрия Кацюбайла "Да Винчи", Днепровская, Днестровская, Добрая, Донецкая, Дружбы, Дубравная, Духовная, Ивана Пархоменко, Ивана Пулюя, Ивана Силы, Ивана Сирка, Индустриальная, Ирпенская, Каневская, Катеринича, Кирилкина, Княгини Ольги, Кременная, Леонида Каденюка, Леонида Кравчука, Леся Курбаса, Ликарская, Любомира Гузара, Марии Зеньковецкой, Марии Приймаченко, Мариупольская, Мартеновская, Маруси Чурай, Металлургинская, Механизаторская, Механическая, Никиты Ржавского, Николая Белоброва, Николая Леонтовича, Мичурина, Могилянская, Объездная, Олега Ольжича, Олексы Довбуша, Олексы Тихого, Елены Пчилки, Елены Телиги, Ольги Кобылянской, Остапа Вишни, Пятого июля, Павла Мозгового, Пантелеймона Кулиша, Парковая, Патриотическая, Победы, Петра Сагайдачного, Южная, Песчаная, Правды, Прилуцкая, Прогрессивная, Пролисковая, Променистая, Рождественская, Ромена Роллана, Румянцева, Русланы Писанки, Свалявская, Свитанковая, Севастопольская, Сервантеса, Сечевых Стрельцов, Слобожанская, Подсолнечная, Стратосферная, Стрыйская, Восточная, Таврическая, Тараса Бульбы, Транспортная, Ферганская, Харьковская, Центральная, Часоварская, Красной Калины, Шахтерская, Шекспира, Шота Руставели, Юбилейная, Ярослава Мудрого;

Переулки: Дубовика, Интернату, Научный, Слюсарный, Украинский;

Проспекты: Мира, Независимости.

Расширение зоны эвакуации в Украине - последние новости

Напомним, 16 сентября Главред писал о расширении зоны обязательной эвакуации детей в принудительном порядке в Донецкой области. Речь шла об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой общин.

Кроме того, в начале сентября в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всего населения ещё из двух сел Славянской сельской общины Синельниковского района - Зоряного и Малиевского.

Ранее, в августе, принудительную эвакуацию объявили еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области - под решение попали Николаевская, Петропавловская и Украинская общины.

Читайте также:

О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, глава Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель главы Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред