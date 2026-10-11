Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

Инна Ковенько
11 октября 2026, 12:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Детей будут эвакуировать в сопровождении родителей или законных представителей
В Краматорске расширена зона обязательной эвакуации детей
В Краматорске расширена зона обязательной эвакуации детей / Коллаж: Главред, фото: полиция, Эспрессо

Кратко:

  • В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей из-за ухудшения ситуации с безопасностью
  • Эвакуация охватит 130 адресов города
  • Детей будут эвакуировать в сопровождении родителей или законных представителей

В Краматорске Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке. Решение охватывает 130 адресов в разных частях города.

Причиной стало ухудшение ситуации с безопасностью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

видео дня

По его словам, эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, опекунов или других законных представителей детей. К процессу будут привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

По словам главы ОГА, семьям будет обеспечено сопровождение на всех этапах - от выезда до прибытия в приемный пункт и дальнейшего размещения в более безопасных регионах Украины.

"Все решения принимаем с одной целью - не допустить новых жертв среди детей. Ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность дойдет непосредственно до вашего дома, - слишком большой риск. Особенно когда речь идет о детях", - подчеркнул чиновник.

В зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке вошли следующие адреса:

Бульвары: Краматорский, Машиностроителей;

Улицы: 9 Января, Авиационная, Аэродромная, Аэроклубная, Академическая, Аллы Горской, Ангарская, Антина Головатого, Архипа Куинджи, Астрономическая, Бахмутская, Благодатная, Богдана Хмельницкого, Богородичная, Бородянская, Янтарная, Вячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерия Лобановского, Василия Стуса, Пасхальная, Вернадского, Веселая, Воинов-освободителей, Владимира Сосюры, Гайдамацкая, Анны Подольской, Герданная, Героев Крут, Героев Небесной Сотни, Героев Украины, Достоинства, Гоголевская, Двинская, Дибровная, Дмитрия Кацюбайла "Да Винчи", Днепровская, Днестровская, Добрая, Донецкая, Дружбы, Дубравная, Духовная, Ивана Пархоменко, Ивана Пулюя, Ивана Силы, Ивана Сирка, Индустриальная, Ирпенская, Каневская, Катеринича, Кирилкина, Княгини Ольги, Кременная, Леонида Каденюка, Леонида Кравчука, Леся Курбаса, Ликарская, Любомира Гузара, Марии Зеньковецкой, Марии Приймаченко, Мариупольская, Мартеновская, Маруси Чурай, Металлургинская, Механизаторская, Механическая, Никиты Ржавского, Николая Белоброва, Николая Леонтовича, Мичурина, Могилянская, Объездная, Олега Ольжича, Олексы Довбуша, Олексы Тихого, Елены Пчилки, Елены Телиги, Ольги Кобылянской, Остапа Вишни, Пятого июля, Павла Мозгового, Пантелеймона Кулиша, Парковая, Патриотическая, Победы, Петра Сагайдачного, Южная, Песчаная, Правды, Прилуцкая, Прогрессивная, Пролисковая, Променистая, Рождественская, Ромена Роллана, Румянцева, Русланы Писанки, Свалявская, Свитанковая, Севастопольская, Сервантеса, Сечевых Стрельцов, Слобожанская, Подсолнечная, Стратосферная, Стрыйская, Восточная, Таврическая, Тараса Бульбы, Транспортная, Ферганская, Харьковская, Центральная, Часоварская, Красной Калины, Шахтерская, Шекспира, Шота Руставели, Юбилейная, Ярослава Мудрого;

Переулки: Дубовика, Интернату, Научный, Слюсарный, Украинский;

Проспекты: Мира, Независимости.

Расширение зоны эвакуации в Украине - последние новости

Напомним, 16 сентября Главред писал о расширении зоны обязательной эвакуации детей в принудительном порядке в Донецкой области. Речь шла об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой общин.

Кроме того, в начале сентября в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всего населения ещё из двух сел Славянской сельской общины Синельниковского района - Зоряного и Малиевского.

Ранее, в августе, принудительную эвакуацию объявили еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области - под решение попали Николаевская, Петропавловская и Украинская общины.

Читайте также:

О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, глава Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель главы Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине эвакуация Краматорс
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:43Синоптик
Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:22Война
"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Последние новости

13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

Реклама
12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

11:41

Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

11:38

Розы не любят чрезмерной обрезки: что поможет кустам пышно зацвести весной

11:18

Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

10:32

Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлораВидео

10:24

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

10:06

"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

09:31

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Козерогу - заявить о себе, Скорпиону - кайфовать

09:16

Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии в больнице

Реклама
08:56

У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

08:49

Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисовВидео

08:30

Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

08:10

Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТОмнение

07:49

"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

04:44

Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

04:17

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

03:37

Обрезка орхидеи: одна ошибка лишает цветов на целый сезон

03:03

Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе

01:10

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

10 октября, суббота
23:56

Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

22:31

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

22:27

Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

22:23

"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыкуВидео

22:08

Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

21:44

Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

21:18

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:17

"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсеФото

21:13

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Реклама
20:40

Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

20:18

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:11

Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

20:11

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

19:52

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

19:32

Почему 11 октября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

19:27

Одна ошибка — и плодовое дерево может погибнуть: что успеть сделать в октябреВидео

19:10

Коваленко разнес план энергозащиты Киева: что могли сделать за 5 летмнение

18:49

Как прогнать кротов с участка без яда: понадобятся только вода и одно средствоВидео

18:43

Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд: "Одно из самых страшных событий"

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять