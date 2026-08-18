Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

Кратко:
- Эвакуация охватила еще 16 населенных пунктов Днепропетровской области
- Выехать должны семьи с детьми - это 2177 несовершеннолетних
- На выезд отведён месяц, к работе привлечены полиция и благотворители
Принудительную эвакуацию объявили еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области - под действие решения попали Николаевская, Петропавловская и Украинская общины.
Решение устанавливает четкий крайний срок и возлагает ответственность за его выполнение на взрослых, опекающих несовершеннолетних, указал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
"В течение месяца оттуда должны выехать семьи с детьми. Родители, опекуны или законные представители должны вывезти на более безопасные территории 2177 мальчиков и девочек", - отметил он.
Как организовали выезд
К логистике привлечены Национальная полиция и благотворительные организации. Именно они прокладывают маршруты, а ключевым критерием при их выборе является обстановка безопасности на конкретном участке.
Поскольку часть населенных пунктов расположена в зоне риска, при перевозке используются бронированные автомобили, а людям выдают бронежилеты.
Куда направляют эвакуированных
Первой точкой маршрута для тех, кто уезжает, становятся транзитные центры. Далее, если семье некуда ехать самостоятельно, ей помогают с расселением, сообщил Ганжа.
Оккупация и обстрелы Днепропетровской области - новости по теме
Как ранее писал Главред, Днепропетровская область освобождена от российских оккупационных войск не полностью. Наступление Сил обороны в регионе продолжается.
В частности, в информационном пространстве распространялись утверждения, что на территории области российских войск уже не осталось. В Генштабе такую информацию не подтвердили.
Напомним, 15 августа в Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.
Ранее страна-агрессор Россия атаковала Павлоград в Днепропетровской области. По данным главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, вечером 8 августа враг атаковал центр города. Загорелись частный дом и автомобиль. Сообщалось о 9 раненых, среди них четверо детей в возрасте до 6 лет.
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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