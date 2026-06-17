Объявлена ​​масштабная принудительная эвакуация в одном из регионов Украины - что известно

В Днепропетровской области расширяют масштабы эвакуации населения из-за обострения ситуации с безопасностью вблизи линии фронта и постоянных атак войск РФ.

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В одном из регионов Украины объявлена принудительная эвакуация — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Объявлен принудительная эвакуация детей еще из 23 населенных пунктов

В течение месяца по соображениям безопасности должны выехать почти 3800 детей

Российские войска пытаются поразить эвакуационные автомобили

Власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района. В течение месяца из опасных территорий должны выехать почти 3800 детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в эфире телемарафона.

Речь идет о населенных пунктах Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общин. Параллельно в семи общинах Синельниковского района продолжается эвакуация взрослого населения из-за сложной ситуации с безопасностью вблизи линии фронта.

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Отдельной проблемой остаются попытки российских войск атаковать транспорт, используемый для вывоза людей с опасных территорий. По словам главы области, соответствующие службы постоянно корректируют маршруты, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц.

"Враг пытается поразить эвакуационные автомобили. Это автомобили и "Белых ангелов", и других общественных организаций. Маршруты постоянно анализируются и в случае опасности меняются на более безопасные", — сообщил Ганжа.

Людей, согласных на выезд, доставляют в специально определенные пункты приема. Там они получают социальную, материальную и психологическую поддержку, а также помощь с дальнейшим расселением в более безопасных регионах Украины.

Глава ОВА отметил, что такой механизм уже отработан и применяется в общинах, которые находятся под наибольшей угрозой из-за близости к зоне боевых действий.

В то же время в Никопольском районе продолжается эвакуация жителей с улиц, расположенных вблизи водоема, которые считаются наиболее опасными из-за постоянных обстрелов.

"На сегодняшний день с этих улиц эвакуировано 750 человек, а также 130 детей. Эвакуация продолжается", — сказал Ганжа.

Эвакуация из регионов Украины — последние новости по теме

В Харьковской области власти расширили зону принудительной эвакуации, охватив более 40 населенных пунктов, откуда планируется вывезти 601 ребенка и 409 семей, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. Эти меры связаны с обострением ситуации на Купянском направлении. Все эвакуированные получают необходимую поддержку.

Заместитель министра развития общин Алексей Рябикин на заседании Координационного штаба подтвердил, что эвакуация из Днепропетровской и Запорожской областей осуществляется с учетом требований безопасности. В частности, речь идет об эвакуации подопечных из учреждений институционального ухода, а также организуется работа транзитных центров для оказания эвакуированным социальной и гуманитарной помощи.

Как ранее сообщал Главред, в Никопольском районе Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию 1145 человек, включая 34 детей, из опасных населенных пунктов. Маршруты разрабатывались с учетом индивидуальных потребностей каждой семьи и предусматривали временное размещение на безопасных территориях Украины для сохранения жизни жителей.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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