"Я не испытывал страха": 17-летний сын защитника Украины спас жизнь ребенку

Что известно:
- Александр Лемиш получил награду МВД Украины "Дети-герои"
- Парень спас ребенка из воды
- Отец Александра погиб на войне под Бахмутом в 2024 году
17-летний Александр Лемиш спас ребенка во время отдыха во Львовской области. Юноше вручили награду Министерства внутренних дел Украины во время ежегодной церемонии "Дети-герои". Об этом сообщило МВД Украины.
Как отмечают в ведомстве, в этом году награды получили 10 детей из разных регионов Украины. Их отметили за смелость, решительность и способность действовать в экстремальных условиях, когда речь шла о человеческой жизни. Среди них — 17-летний Александр Лемиш, который спас ребенка, едва не утонувшего в воде во Львовской области.
Как Александр спас ребенка
Инцидент произошел летом 2025 года во время поездки учащихся Криворожского лицея МВД. Группа детей посещала туристические объекты, в частности водопад Каменка в Стрыйском районе недалеко от Сколе.
Во время прогулки один из детей поскользнулся на камнях и упал в воду. Александр Лемиш не растерялся и сразу бросился на помощь. Он вытащил мальчика из воды на берег, не дав ему утонуть.
"Все фотографировались, и я увидел, как маленький мальчик поскользнулся, упал на камни и оказался в воде. В тот момент я не испытывал страха. Просто сработал инстинкт: нужно его спасти. Я начал его вытаскивать, мальчик был совсем маленьким, поэтому он бы очень быстро захлебнулся", — рассказал Александр.
Смотрите видео, где МВД отметило лауреатов акции:
Что известно об Александре Лемише
Известно, что отец Александра встал на защиту Украины в 2024 году и погиб под Бахмутом. После этой утраты парень решил связать свою жизнь со службой и поступил в профильный лицей МВД.
Сейчас Александр учится в Криворожском лицее по направлению безопасности и национально-патриотического воспитания. В будущем он планирует стать военным психологом и получить офицерское звание.
Новости Львовской области
На Львовщине 13 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла водительница Peugeot, а также пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Подробнее о смертельном ДТП с участием детей на Львовщине.
Как сообщал Главред, во Львове полиция расследует инцидент, когда 22-летний блогер бросил зажигалку в группу подростков, в результате чего 13-летний мальчик получил травму головы. По факту возбуждено уголовное дело.
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Об источнике: МВД Украины
Министерство внутренних дел Украины — центральный орган исполнительной власти Украины. Его деятельность направляется и координируется Кабмином.
Оно является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов. Об этом пишет Википедия.
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