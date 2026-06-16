"Я не испытывал страха": 17-летний сын защитника Украины спас жизнь ребенку

17-летний Александр Лемиш получил награду МВД Украины "Дети-герои".

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Сын погибшего защитника спас жизнь ребенку / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины

Что известно:

Александр Лемиш получил награду МВД Украины "Дети-герои"

Парень спас ребенка из воды

Отец Александра погиб на войне под Бахмутом в 2024 году

17-летний Александр Лемиш спас ребенка во время отдыха во Львовской области. Юноше вручили награду Министерства внутренних дел Украины во время ежегодной церемонии "Дети-герои". Об этом сообщило МВД Украины.

Как отмечают в ведомстве, в этом году награды получили 10 детей из разных регионов Украины. Их отметили за смелость, решительность и способность действовать в экстремальных условиях, когда речь шла о человеческой жизни. Среди них — 17-летний Александр Лемиш, который спас ребенка, едва не утонувшего в воде во Львовской области.

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Как Александр спас ребенка

Инцидент произошел летом 2025 года во время поездки учащихся Криворожского лицея МВД. Группа детей посещала туристические объекты, в частности водопад Каменка в Стрыйском районе недалеко от Сколе.

Во время прогулки один из детей поскользнулся на камнях и упал в воду. Александр Лемиш не растерялся и сразу бросился на помощь. Он вытащил мальчика из воды на берег, не дав ему утонуть.

"Все фотографировались, и я увидел, как маленький мальчик поскользнулся, упал на камни и оказался в воде. В тот момент я не испытывал страха. Просто сработал инстинкт: нужно его спасти. Я начал его вытаскивать, мальчик был совсем маленьким, поэтому он бы очень быстро захлебнулся", — рассказал Александр.

Смотрите видео, где МВД отметило лауреатов акции:

Что известно об Александре Лемише

Известно, что отец Александра встал на защиту Украины в 2024 году и погиб под Бахмутом. После этой утраты парень решил связать свою жизнь со службой и поступил в профильный лицей МВД.

Сейчас Александр учится в Криворожском лицее по направлению безопасности и национально-патриотического воспитания. В будущем он планирует стать военным психологом и получить офицерское звание.

Новости Львовской области

На Львовщине 13 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла водительница Peugeot, а также пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Подробнее о смертельном ДТП с участием детей на Львовщине.

Как сообщал Главред, во Львове полиция расследует инцидент, когда 22-летний блогер бросил зажигалку в группу подростков, в результате чего 13-летний мальчик получил травму головы. По факту возбуждено уголовное дело.

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Об источнике: МВД Украины Министерство внутренних дел Украины — центральный орган исполнительной власти Украины. Его деятельность направляется и координируется Кабмином. Оно является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов. Об этом пишет Википедия.

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