Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

Оккупационные войска продвинулись на Славянском направлении.

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Оккупанты продвинулись в Донецкой области / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупационные войска продвинулись на Славянском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись в Донецкой области.

Обновленную ситуацию на фронте аналитики проекта "DeepState" показали в пятницу, 31 июля.

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Где продвинулся враг

Согласно обновленной карте боевых действий, на Славянском направлении оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи села Каленики.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников", - говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись в Донецкой области / Фото: DeepState

Какова цель летнего наступления РФ - комментарий эксперта

Российские войска в ходе летней кампании могут сосредоточить основные усилия на Донецком направлении, поскольку стремятся установить контроль над рядом стратегически важных городов региона. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

По его словам, ближайшими целями оккупантов могут стать Покровск, Константиновка, а также Краматорск и Славянск.

"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо решить вопрос с Покровском, Константиновкой и, конечно, Краматорском и Славянском", - отметил Ступак.

Эксперт считает, что захват Покровска и Константиновки мог бы существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий, поскольку эти города имеют важное логистическое и стратегическое значение.

Ступак также спрогнозировал, какие последствия могут возникнуть для фронта, если российским войскам удастся установить контроль над этими населёнными пунктами.

Славянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

"Главред" ранее писал, что российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Напомним, в июле страна-агрессор Россия существенно увеличила численность военных, которых задействует в штурмовых действиях на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, российское командование наращивает штурмовые группы прежде всего для того, чтобы скрыть разрыв между ложными докладами о ситуации на фронте и реальным положением дел.

Ранее сообщалось, что 25 июля Силы обороны Украины впервые поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую российская пропаганда позиционирует как отечественный аналог американской HIMARS.

Карта DeepState / Инфографика: Главред

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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