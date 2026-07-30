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Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду - как быстро нейтрализовать суеверие

Марина Иваненко
30 июля 2026, 22:09
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Носить одежду наизнанку считается дурным предзнаменованием. Народные поверья советуют предпринять несколько действий, которые помогут предотвратить неприятности.
Одежда наизнанку
Одежда наизнанку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Откуда появилась приметка об одежде наизнанку
  • Какие действия советуют народные поверья
  • Почему у этого суеверия есть логическое объяснение

Издавна считается, что случайно надеть вещь швами наружу - плохая примета, предвещающая ссоры, мелкие неприятности или финансовые потери. Однако в народе существует несколько простых способов, которые, согласно поверьям, помогают нейтрализовать возможный негатив. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает РБК-Украина, это поверье возникло ещё во времена, когда люди верили в магию и волшебство. В древности считали, что одежда сохраняет энергетику человека, а если надеть её неправильно, это нарушает естественный баланс и делает владельца уязвимым для злых сил.

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Почему возникло это суеверие

Наши предки верили, что неправильно надетая вещь как бы "запутывает" судьбу человека и притягивает хаос. Например, в восточной философии фэн-шуй считается, что аккуратность в одежде поддерживает порядок в жизни, а вещи, надетые наизнанку, мешают правильному движению энергии.

Однако были и исключения. Иногда люди сознательно надевали одежду швами наружу, когда отправлялись в лес. Считалось, что так можно запутать лесных духов и защититься от мавок или леший.

Помимо мистических объяснений, у этой приметы есть и практическая основа. Одежда, надетая наизнанку, просто менее удобна:

швы, застежки и пуговицы могут натирать и раздражать кожу;

молнии быстрее ломаются или портят ткань;

человек чувствует себя неловко из-за своего внешнего вида, становится нервным и менее внимательным.

Приметы о деньгах
Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Что сделать, чтобы приметы не сбылись

Если вы заметили, что случайно надели вещь наизнанку, народные приметы советуют не паниковать, а выполнить несколько простых действий.

Быстро снимите вещь

Не ходите в ней дальше - сразу переоденьтесь.

Бросьте её на пол и немного потопчите

По народному поверью, это помогает "растоптать" весь накопившийся негатив.

Хорошо встряхните одежду

Считается, что так можно избавиться от остатков негативной энергии.

Выверните вещь наизнанку и наденьте правильно

После этого слегка похлопайте себя по плечам или спине, чтобы символически завершить ритуал и успокоиться.

После этих простых шагов, согласно народным поверьям, можно смело возвращаться к своим делам, не беспокоясь о возможных неприятностях.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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