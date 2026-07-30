РФ не случайно ударила по западу Украины: эксперт раскрыл коварный замысел врага

Россия продолжает искать новые способы прорыва украинской противовоздушной обороны

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Массированная атака РФ 30 июля - почему враг выбрал Киев и запад Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, novosti.dn.ua, ГСЧС

Главное из заявлений эксперта:

РФ не случайно выбрала Киев и запад Украины в качестве основных направлений удара

Вероятно, враг рассчитывал на сосредоточение большинства систем ПВО в столице

Россия ищет новые способы перегрузки и прорыва украинской ПВО

Во время массированной атаки в ночь на 30 июля Россия неслучайно выбрала Киев и западные регионы Украины в качестве двух ключевых направлений ударов.

Вероятно, противник рассчитывал, что Украина передислоцировала большинство систем противовоздушной обороны в столицу после длительных атак именно на Киев. Об этом в комментарии УНИАН сообщил офицер резерва Воздушных сил ВСУ и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

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"Стоит напомнить, что в последний раз запад Украины подвергался массированным ударам ещё в мае. С тех пор Россия длительное время атаковала преимущественно Киев, вероятно, пытаясь заставить Украину передислоцировать большинство систем ПВО в столицу. Скорее всего, в РФ считали, что мы именно так и поступили", - сказал Храпчинский.

По словам эксперта, характер этой атаки существенно не отличался от предыдущих. Оккупанты пытались перегрузить украинскую систему ПВО дронами, после чего применили крылатые и баллистические ракеты.

В то же время жертвы в результате ударов связаны, в частности, с неточностью российских ракет и отсутствием у РФ актуальных разведывательных данных.

Храпчинский отметил, что низкий процент перехвата баллистических ракет свидетельствует не только о возможной нехватке боеприпасов для систем Patriot. По его словам, проблема заключается также в недостаточном количестве самих систем ПВО, ведь во время атаки удары наносились не только по Киеву, но и по другим регионам Украины.

"Также стоит отметить, что РФ в последнее время существенно модернизировала свою баллистическую технику - там появился ряд новых возможностей. И учитывая, что "Искандер" и так был создан на базе средства, которое должно было "пробивать" противоракетную оборону, сейчас эти параметры совершенствуют еще больше", - отметил Храпчинский.

Искандер-М / Инфографика: Главред

По словам Храпчинского, к этой атаке Россия готовилась более двух недель.

"Важно также, что во время этой атаки РФ применила меньше баллистических ракет, чем ранее заявляли различные Telegram-каналы. Их было меньше, чем во время предыдущих массированных ударов. Это указывает на то, что РФ ищет решение, которое позволило бы ей эффективнее прорывать нашу ПВО, перегружать её и диверсифицировать атаку за счёт применения не только баллистических ракет", - пояснил Храпчинский.

РФ готовит новый ракетный удар - мониторы

"Главред" писал, что российская авиация применила во время ночной атаки 30 июля лишь небольшую часть готового ракетного арсенала, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара в ближайшее время. На этот раз целью, скорее всего, станет Киев, сообщает мониторинговый канал "еРадар".

"В течение ночи было применено лишь 9 баллистических ракет и 4 "Циркона" из более чем 50 готовых к применению, что может свидетельствовать о новой атаке уже в ближайшее время, целью которой станет столица", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, часть ракет, выпущенных ночью по Киеву, могла преследовать не боевую, а разведывательную цель - проверку возможностей украинской противовоздушной обороны.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 30 июля 2026 года - что известно

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева.

Масштаб ночного удара вышел далеко за пределы одного региона - под обстрел попала почти половина страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, под ударами оказались Киев и Киевская область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения - 74 ракеты и 284 БПЛА различных типов.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Кривого Рога российская баллистическая ракета попала непосредственно в жилой дом, где находилась многодетная семья. В результате прямого попадания погибли шесть человек: две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых. По данным председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, еще восемь человек получили травмы, среди них двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет.

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О личности: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

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