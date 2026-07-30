Георгины покроются бутонами и будут цвести до заморозков: что нужно сделать в августе

Несколько простых процедур помогут георгинам оставаться здоровыми и обильно цвести до конца сезона.

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Чем подкормить георгины / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как продлить цветение георгин до первых холодов

Чем подкормить георгины

Каких ошибок следует избегать при поливе растений

Георгины способны украшать сад своим ярким цветением вплоть до первых холодов, но только при условии правильного ухода. Август - ключевой месяц, когда растения нуждаются в особом внимании, ведь именно сейчас они активно формируют бутоны и готовятся к продолжительному цветению.

Главред расскажет, что нужно георгинам в августе для пышного и продолжительного цветения.

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Что любят георгины

Георгины лучше всего растут на солнечных участках, где получают не менее 6–8 часов света ежедневно, пишет Oboz.ua. Почва должна быть плодородной, лёгкой и хорошо дренированной. Если земля слишком плотная, рекомендуем добавить компост или песок, чтобы корни получали достаточно кислорода.

Мульчирование и поддержание влажности

В августе жара быстро высушивает почву, поэтому важно замульчировать землю вокруг кустов. Это поможет сохранить влагу, стабилизировать температуру и защитить корни от перегрева. Рекомендуем использовать садовый компост или перепревший навоз.

Удаление отцветших соцветий

Чтобы стимулировать образование новых бутонов, необходимо регулярно срезать увядшие цветы. Делать это следует утром, используя чистые и острые секаторы. Такой простой шаг позволяет растению направлять силы на формирование новых цветов, а не на поддержание отмерших частей.

Как правильно поливать георгины

Георгины не любят избыточной влаги, но и пересыхание почвы для них опасно. Поливать следует редко, но обильно, направляя воду непосредственно под корень. Важно избегать намокания листьев и цветов, чтобы не провоцировать болезни.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Чем подкормить георгины

В августе георгины нуждаются в регулярном удобрении. Вместо химических препаратов можно использовать проверенное домашнее средство - сушеную кофейную гущу. Она содержит азот, калий и фосфор, которые способствуют образованию бутонов, укрепляют побеги и улучшают общее состояние растения. Достаточно высушить кофейную гущу, рассыпать тонким слоем вокруг кустов и аккуратно перемешать с верхним слоем почвы. Такую подкормку следует проводить каждые две-три недели.

Кофейная гуща также улучшает структуру почвы и слегка подкисляет её, что полезно для георгин в случае чрезмерной щелочности почвы. Важно не переборщить: слишком толстый слой может препятствовать проникновению воды.

Смотрите видео о том, чем подкормить георгины:

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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