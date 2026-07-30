РФ ударила по Киеву и области, есть жертва и раненые: свежие подробности

В столице спасатели деблокировали пострадавших. На Киевщине ранены пять человек, среди них ребенок.

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Атака на Киев 30 июля 2026 - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

РФ массированно атаковала Киев и Киевскую область

В Киеве погиб человек, есть пострадавшие и пожары

На Киевщине спасатели деблокировали людей из-под завалов

В ночь на 30 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

По состоянию на утро четверга известно, что один человек погиб и двое пострадали в результате российской атаки на Киев.

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В столице возникли пожары в двух районах.

В Оболонском районе произошло возгорание торговых павильонов на территории рынка.

В Святошинском районе возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения обнаружено тело погибшего. Также пострадал мужчина, его госпитализировали. Возгорание ликвидировано.

В этом же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном здании.

На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется.

Киевщина - последствия атаки РФ

В результате российской атаки на Киевскую область пять человек пострадали, среди них - один ребенок, сообщили в ГосЧС.

В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома.

Во время аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали троих пострадавших из-под завалов и передали их медикам.

Ракетный удар по Львову - что известно

Как писал Главред, рано утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. Повреждены два жилых дома.

По последним данным ГосЧС, во Львове 8 человек травмированы и 7 были спасены в результате российского удара.

В городе зафиксировано несколько "прилетов". Повреждены 2 многоэтажных жилых дома и нежилых сооружений.

В местах попадания возникли пожары. На местах работают все экстренные службы.

Отметим, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Взрывы прогремели в столице, а также в Днепре, Кривом Роге, на Полтавщине.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Россия начала наносить удары по-новому

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об изменении тактики нанесения ударов по Украине. По его словам, за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 50 ракет, летевших по баллистической траектории. Речь идет прежде всего об "Искандере-М", С-400 и "Цирконах".

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ сообщил, что обнаружение обломков ракет с маркировкой, свидетельствующей об их изготовлении всего несколько недель или месяцев назад, может указывать на трудности России с накоплением значительных запасов ракетного вооружения. По его словам, это свидетельствует о том, что часть ракет оккупанты применяют почти сразу после производства.

"Поскольку они применяют много ракет, вы видите, что доля баллистических ракет в процентном соотношении увеличивается. Имеется в виду, что раньше запускали значительно больше крылатых ракет, чем баллистических, а сейчас баллистических мы видели за прошедшую неделю, кажется, более 50 ракет, которые атакуют по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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