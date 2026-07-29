Без стерилизации и укутывания: как заготовить заправку для борща на зиму

Заготовка для борща на зиму поможет быстро приготовить любимое блюдо. Простой рецепт заготовки для борща со свеклой, морковью и перцем для длительного хранения.

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Заправка для борща / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как приготовить заправку для борща на зиму

Какие овощи понадобятся для рецепта

Как правильно законсервировать заготовку

Заготовка овощных консервов на зиму - удобный способ сэкономить время при приготовлении пищи в холодное время года. Одним из самых популярных вариантов является заправка для борща, которая позволяет сварить традиционный борщ значительно быстрее. Главред расскажет о простом рецепте борщевой заправки на зиму.

Рецептом такой заготовки поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвит на своем YouTube-канале. По её словам, этот вариант прост в приготовлении и хорошо хранится в течение всей зимы.

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Ингредиенты

Для приготовления примерно 3 литров заправки понадобятся (чистый вес):

свекла - 1,5 кг;

морковь - 500 г;

лук - 500 г;

помидоры - 500 г;

красный болгарский перец - 500 г;

растительное масло - 300 мл;

уксус 9% - 100 мл;

сахар - 100 г;

соль - 1 ст. л.

Видео о том, как быстро приготовить заправку для борща на зиму, можно посмотреть здесь:

Как приготовить заправку для борща

Подготовка овощей

Свеклу и морковь натрите на крупной тёрке. Помидоры измельчите в блендере или натрите на тёрке. Лук нарежьте полукольцами или мелкими кусочками, а перец - соломкой.

Смешивание

Все овощи сложите в большую миску, добавьте соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок.

Тушение

Переложите овощную массу в кастрюлю и тушите на среднем огне примерно 30 минут, периодически помешивая.

Добавление уксуса

В конце приготовления влейте уксус и ещё раз тщательно перемешайте.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как законсервировать заправку

Горячую борщевую заправку сразу разложите по заранее стерилизованным банкам.

Герметично закрутите стерилизованными крышками.

Дополнительно стерилизовать банки или укутывать их в одеяло не нужно - заправка хорошо хранится и без этого.

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Об авторе: Лилия Цвит Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.

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