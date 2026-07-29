Без стерилизации и укутывания: как заготовить заправку для борща на зиму

Читайте в материале:
- Как приготовить заправку для борща на зиму
- Какие овощи понадобятся для рецепта
- Как правильно законсервировать заготовку
Заготовка овощных консервов на зиму - удобный способ сэкономить время при приготовлении пищи в холодное время года. Одним из самых популярных вариантов является заправка для борща, которая позволяет сварить традиционный борщ значительно быстрее. Главред расскажет о простом рецепте борщевой заправки на зиму.
Рецептом такой заготовки поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвит на своем YouTube-канале. По её словам, этот вариант прост в приготовлении и хорошо хранится в течение всей зимы.
Ингредиенты
Для приготовления примерно 3 литров заправки понадобятся (чистый вес):
- свекла - 1,5 кг;
- морковь - 500 г;
- лук - 500 г;
- помидоры - 500 г;
- красный болгарский перец - 500 г;
- растительное масло - 300 мл;
- уксус 9% - 100 мл;
- сахар - 100 г;
- соль - 1 ст. л.
Видео о том, как быстро приготовить заправку для борща на зиму, можно посмотреть здесь:
Как приготовить заправку для борща
Подготовка овощей
Свеклу и морковь натрите на крупной тёрке. Помидоры измельчите в блендере или натрите на тёрке. Лук нарежьте полукольцами или мелкими кусочками, а перец - соломкой.
Смешивание
Все овощи сложите в большую миску, добавьте соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок.
Тушение
Переложите овощную массу в кастрюлю и тушите на среднем огне примерно 30 минут, периодически помешивая.
Добавление уксуса
В конце приготовления влейте уксус и ещё раз тщательно перемешайте.
Как законсервировать заправку
Горячую борщевую заправку сразу разложите по заранее стерилизованным банкам.
Герметично закрутите стерилизованными крышками.
Дополнительно стерилизовать банки или укутывать их в одеяло не нужно - заправка хорошо хранится и без этого.
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Об авторе: Лилия Цвит
Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.
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