"Война идет к завершению": в США одобрили "адские" санкции против РФ, что известно

Сенат США поддержал новый пакет санкций против России. Что предусматривает этот документ, когда закон вступит в силу и как он непосредственно повлияет на РФ.

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США ввели "адские" санкции против РФ - что ждет Путина и Россию / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему законопроект называют "адскими санкциями"

Когда Конгресс может окончательно принять закон о санкциях

Как новые санкции повлияют на Россию

Сенат США 86 голосами поддержал первое процедурное голосование по масштабному законопроекту о санкциях против России и Ирана, который более двух лет продвигал ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ уполномочивает президента Дональда Трампа вводить пошлины до 200 процентов для крупнейших покупателей российской нефти и газа, расширяет ограничения в отношении "теневого флота" и финансовых учреждений РФ, а также продлевает санкции против Тегерана до 2031 года.

Главред выяснил, как новый законопроект США о санкциях против России и Ирана может повлиять на завершение войны в Украине.

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Что известно о принятом Сенатом законопроекте о санкциях против России и Ирана

Процедурное голосование 28 июля открыло дебаты в Сенате и рассмотрение письменных поправок к документу под официальным названием "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026". После завершения обсуждений состоится финальное голосование, после чего законопроект будет передан в Палату представителей, а завершающим этапом станет подписание президентом США. Об этом сообщило "Радио Свобода".

"Хотя законопроект все еще ожидает окончательного одобрения Сенатом и дальнейшего рассмотрения в Палате представителей США после августовского перерыва, процедурное голосование подчеркнуло редкий двухпартийный консенсус в отношении того, что экономическое давление остается одним из самых мощных инструментов Вашингтона против Москвы", - отмечает "Радио Свобода".

Почему законопроект называют "адскими санкциями"

Главная идея нового документа заключается не только в расширении персональных санкций, но и в создании экономической модели, при которой финансировать российскую войну станет значительно сложнее.

Одним из ключевых инструментов становятся вторичные пошлины в отношении государств, которые закупают большие объемы российской нефти и газа или помогают обходить уже действующие энергетические ограничения. Президент США получает право применять чрезвычайно жесткие тарифы к таким странам, фактически ставя их перед выбором: либо сохранять торговлю с Россией, либо лишиться доступа к американскому рынку.

Кроме того, законопроект значительно ужесточает санкционный режим в отношении компаний, страховщиков, судовладельцев, операторов и капитанов судов "теневого флота", обеспечивающих транспортировку российской нефти в обход международных ограничений. Также документ предусматривает дальнейшее расширение финансовых санкций против российских банков и других структур, обеспечивающих функционирование военной экономики Кремля.

Что такое "теневой флот" России / Инфографика: Главред

Фактически речь идет о попытке нанести удар одновременно по всем основным источникам финансирования российской агрессии - экспорту энергоносителей, финансовой системе, международной логистике и схемам обхода санкций.

Что написал Зеленский о голосовании в Сенате США

Президент Украины лично присутствовал в Сенате во время подсчёта голосов, назвав этот момент символическим как для Украины, так и для всей международной коалиции, поддерживающей борьбу против российской агрессии.

"86 сенаторов поддержали этот законопроект. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, бесспорно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент работал", - подчеркнул Зеленский в посте в X.

Сегодня в Вашингтоне у нас состоялась важная встреча с представителями обеих партий в Сенате - на ней присутствовали более 60 сенаторов. Спасибо за эту поддержку и за высокую оценку результатов наших воинов на передовой и способности Украины дать достойный отпор… pic.twitter.com/RjyDVBscju - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 29 июля 2026

Почему новые санкции важны не только для давления на Кремль, но и для Европы

После встречи с американскими сенаторами в Вашингтоне глава государства отдельно подчеркнул, что новый пакет санкций имеет гораздо более широкое значение, чем просто экономическое давление на Россию. По словам президента, решение американского Сената демонстрирует союзникам Украины неизменность поддержки Киева и является важным политическим сигналом для всей Европы.

В то же время Зеленский пояснил, что санкции необходимы не только для ограничения финансовых возможностей Кремля продолжать войну. Не менее важен психологический и политический эффект от такого решения, который подтверждает готовность партнеров и в дальнейшем действовать совместно против государства-агрессора. Именно поэтому вопрос о новых ограничениях стал одной из центральных тем его переговоров с американскими законодателями.

"Санкции, давление на Россию очень важны. Речь идет не только о деньгах, о том, как Россия финансирует эту войну, но и о важном сигнале для Европы, важном сигнале для Украины, большой поддержке для нашего народа. Мы очень благодарны сенаторам за подробное обсуждение того, как помочь Украине", - сказал президент во время общения с журналистами.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Как прошел визит Зеленского в Вашингтон на фоне голосования в Сенате

Помимо чисто законодательных деталей, Politico обратило внимание на разительный контраст с предыдущей поездкой украинского президента в США. В отличие от напряженного визита в Овальный кабинет в феврале 2025 года, на этот раз Зеленский покинул встречу с Трампом в приподнятом настроении и сразу же наблюдал с галереи, как верхняя палата поддержала новый пакет ограничений против покупателей российской нефти.

Сенатор Майк Раундс, республиканец из Южной Дакоты, после встречи с украинской делегацией охарактеризовал цель всей поездки одним предложением.

"Вся цель этой поездки - заставить Путина сесть за стол переговоров. Зеленский считал, что Путин чуть больше задумается над попыткой договориться об урегулировании, если санкции будут введены и фактически вызовут больше раздражения и, как он, кажется, выразился, "гнев" российского народа в связи с войной", - заявил сенатор Майк Раундс.

Республиканец Джон Бузман связал такое изменение настроений законодателей непосредственно с ситуацией на поле боя.

"То, что ознаменовало смену динамики, - это успехи, которых они добиваются на поле боя", - сказал сенатор Джон Бузман.

Председатель Комитета по иностранным делам Джим Риш рассказал, что на закрытой встрече с Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом оба лидера провели сравнение, которое выходит далеко за пределы чисто финансового давления.

"Оба высказали мнение, что это по крайней мере столь же эффективно, а может, и более эффективно, для того, чтобы положить конец этой войне, чего все так стремятся. И этот законопроект может оказать большее влияние, чем любые действия на поле боя", - сказал Риш во время пресс-конференции после встречи.

Украинский депутат от "Слуги народа" Егор Чернев тем временем охарактеризовал новое качество американо-украинского взаимодействия после встречи с Трампом.

"Прежние недоразумения и противоречия остались в прошлом, и теперь обе страны действуют как союзники", - отметил Егор Чернев.

Когда Конгресс может окончательно принять закон о санкциях

Несмотря на убедительное процедурное голосование, законопроект еще не вступил в силу. Впереди его ждет окончательное одобрение Сенатом, после чего документ должен рассмотреть Палата представителей, которая вернется к работе после августовского перерыва. Именно поэтому ближайшие несколько недель могут стать решающими для судьбы одного из самых масштабных санкционных пакетов против России.

В то же время в Вашингтоне уже говорят о беспрецедентном уровне поддержки документа. После смерти Линдси Грэма законодатели фактически решили довести до конца дело сенатора, который на протяжении последних двух лет был одним из главных сторонников максимально жесткого экономического давления на Кремль. Именно поэтому законопроект не только получил его имя, но и обрел новый политический импульс.

По данным Politico, окончательное голосование в верхней палате может состояться уже в ближайшие дни. При этом в Сенате практически не сомневаются, что документ будет одобрен, ведь он пользуется поддержкой большинства республиканцев, значительной части демократов и, что не менее важно, получил одобрение Белого дома после длительных консультаций с администрацией Дональда Трампа.

Политическая система в США / Инфографика: Главред

Лидер меньшинства Чак Шумер накануне голосования заявил журналистам, что принятие этого решения покажет Путину реальные пределы его возможностей.

"Он не может оказывать давление на Украину", - заявил Шумер, добавив, что США "поддерживают" своего союзника.

Демократка Жанна Шахин, ведущая представительница своей партии в Комитете по международным отношениям, подчеркнула прагматическое значение документа для дальнейших переговоров в Конгрессе.

"Нам нужно поговорить с людьми о том, что их беспокоит, и у нас есть немного времени для этого, поскольку Палата представителей еще некоторое время не вернется к работе", - сказала она.

В то же время уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в беседе с журналистами пояснил, что весь процесс - от голосования в Сенате до подписания в Белом доме - растянется как минимум до начала осени.

"После этого законопроект должен был бы к началу сентября перейти в Палату представителей. Там он будет утвержден, после чего поступит на подпись в Белый дом", - рассказал Владислав Власюк, слова которого цитирует РБК-Украина.

Как новые санкции повлияют на Россию

Помимо общего графика принятия, Власюк подробнее объяснил саму экономическую логику документа - почему именно тарифный инструмент, а не дополнительные пакеты ограничений, способен нанести Кремлю ощутимый ущерб. По его словам, автор законопроекта сознательно ориентировался на крупнейших покупателей нефти из РФ, чтобы сделать такие закупки экономически невыгодными.

"Сенатор Линдси Грэм очень правильно подошел к вопросу: в чем заключается возможность России вести эту войну? В нефтедолларах. Как лишить ее этих нефтедолларов? Один ответ мы с вами знаем - это кинетические санкции. Другой ответ - отбить у покупателей российской нефти желание покупать эту нефть. Индия и Китай покупают 70–80 % нефти. И этот законопроект фактически обязывает президента Трампа ввести пошлину не менее 100% на покупателей российской нефти. Математически выгодно ли продолжать закупать российскую нефть? Скорее всего, нет", - сказал уполномоченный.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Власюк также уточнил, что документ вышел далеко за пределы сугубо нефтяной темы и превратился в комплексный пакет ограничений для оборонного сектора РФ и Ирана.

"Мы видим, что существует проблема поступления в Россию и Иран современных мировых технологий - компонентов микроэлектроники и оборудования, и также считаем, что вторичные санкции должны автоматически налагаться на всех тех поставщиков и производителей, которые помогают России и Ирану создавать свои дроны, ракеты и другие средства поражения. Есть еще часть, посвященная теневому флоту. Законопроект по сути обязывает ввести или расширить санкции в отношении судов, судовладельцев, операторов, страховщиков, капитанов", - сказал он.

Кто убедил сенаторов поддержать санкции против России

Как сообщило издание Axios, решающий перелом в настроениях законодателей произошел сразу после закрытой встречи с Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам источников издания, именно убедительные аргументы двух лидеров заставили Сенат объединиться вокруг жесткого пакета санкций.

Результат - 86 голосов против 12, причем единственным республиканцем, выступившим против, стал Рэнд Пол из Кентукки.

"Россия находится в проигрышной позиции", - подчеркивали Зеленский и Стубб во время беседы с сенаторами.

Что заявили сенаторы после встречи с Зеленским в Капитолии

Одним из главных авторов законопроекта о санкциях стал сенатор-демократ Ричард Блюменталь. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что новый пакет ограничений должен стать не очередным символическим решением, а инструментом, который радикально изменит экономические условия для России и заставит Кремль пересмотреть свои планы относительно войны.

По словам сенатора, документ должен послать четкий сигнал лично Владимиру Путину о том, что возможности России продолжать агрессию постепенно исчерпываются, а дальнейшее затягивание войны лишь ускорит экономическое истощение страны.

"Этот законопроект говорит Владимиру Путину: дни твоей войны сочтены. Ты на стороне тех, кто проигрывает. Лучше сесть за стол переговоров сейчас, чем жертвовать еще больше жизней, тратить еще больше денег, обрушать свою экономику и разрушать свое положение в мире. Америка поддерживает Украину", - заявил Блюменталь, передает "Суспильне".

Сенатор пояснил, что центральной идеей законопроекта является не столько наказание самой России, сколько лишение её основного финансового ресурса - доходов от продажи нефти и газа. Именно поэтому авторы документа сделали ставку на вторичные тарифы для крупнейших покупателей российских энергоносителей. По его мнению, если мировые импортеры начнут массово отказываться от российской нефти из-за риска потерять американский рынок, Кремль очень быстро почувствует дефицит средств для финансирования войны.

Блюменталь отдельно отметил, что наибольшую ответственность в этом вопросе несут государства, обеспечивающие основной спрос на российские энергоносители.

"Скажем прямо: Китай и Индия - главные виновники. Они покупают подавляющее большинство российской нефти и газа. Именно они питают военную машину России и в то же время не оказывают нам никаких услуг в других регионах мира", - подчеркнул сенатор.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

В качестве примера эффективности тарифной политики он привёл недавнее решение президента США о введении пошлин для Индии. По словам политика, даже сравнительно небольшие тарифы уже заставили Нью-Дели существенно сократить закупки российской нефти. По его мнению, если аналогичный механизм будет применен в гораздо более жесткой форме, экономический эффект для России станет гораздо более ощутимым.

В то же время Блюменталь отметил, что законопроект стал результатом длительной и чрезвычайно сложной работы, которую он проводил вместе с покойным Линдси Грэмом. По его словам, они стремились создать механизм, который не просто расширит действующие санкции, а нанесет реальный удар по финансовым возможностям Кремля.

В конце своего выступления сенатор подчеркнул, что нынешнее голосование стало также данью памяти Линдси Грэму, который до последних дней жизни оставался одним из самых преданных сторонников Украины в Конгрессе.

"Борьба Украины - это наша борьба. Никто не верил в это глубже и страстнее, чем Линдси Грэм. Это голосование показывает, что американский народ стоит рядом с Украиной и готов перекрыть поток кровавых денег, которые питают российскую бойню", - сказал Блюменталь.

Председатель Комитета Сената США по иностранным делам Джим Риш подчеркнул, что нынешний документ является результатом не только работы сенаторов, но и длительных консультаций с Белым домом. По его словам, администрация Дональда Трампа принимала непосредственное участие в доработке законопроекта, чтобы обеспечить его практическую реализацию после принятия.

Сенатор отметил, что путь к компромиссу был непростым и длился много месяцев, однако в итоге удалось выработать редакцию, которая получила поддержку как законодателей, так и президента США.

"Президент помог. Мы работали над этим вместе с ним, и ушло немало времени, чтобы прийти к тому, где мы сейчас находимся. Но это правильный шаг в нужное время, и за него проголосует большое количество сенаторов", - сказал Риш.

В то же время политик выразил надежду, что после завершения работы Сената документ не задержится в Палате представителей и также будет поддержан конгрессменами.

Отдельно Риш рассказал о своих впечатлениях после встречи с президентом Украины и президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Оба высказали мнение, что этот законопроект является по крайней мере столь же эффективным, а возможно, даже более эффективным способом положить конец войне, чем многие действия на поле боя", - заявил Риш.

Председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер назвал поддержку законопроекта одним из важнейших политических решений последнего времени. По его мнению, именно этот документ может стать главным политическим наследием Линдси Грэма и одновременно подтвердить единство американского политикума в вопросе поддержки Украины.

Викер обратил внимание, что за документ голосовали представители разных штатов и разных политических сил, что для современной американской политики является довольно редким явлением.

"Это проявление поддержки со стороны сенаторов, представляющих восток и запад, север и юг нашей страны, демократов и республиканцев. Мы давно хотели сделать этот очень важный шаг в отношении санкций, и теперь настал прекрасный момент", - подчеркнул Викер.

Сенатор также признал, что Украина демонстрирует положительную динамику на фронте, однако впереди еще предстоит чрезвычайно сложный период, особенно с приближением зимы. Именно поэтому, по его словам, экономическое давление должно усиливаться параллельно с военной поддержкой Киева.

"Украина уже добилась определенных успехов, но впереди еще очень много работы. Мы должны сделать гораздо больше", - заявил сенатор.

Как президент Финляндии оценил пакет санкций против России

Президент Финляндии Александр Стубб, который также провел встречу с американскими сенаторами, заявил, что нынешний момент является одним из самых важных для принятия нового пакета санкций. По его мнению, Запад получил шанс значительно усилить давление на Москву именно тогда, когда российская экономика все больше сталкивается с последствиями затянувшейся войны.

"Пакет санкций сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя продвигается в Сенате США при мощной двухпартийной поддержке, голосами 86-12… Ход войны уже некоторое время меняется в пользу Украины. Этот пакет санкций вместе с 21-м пакетом санкций ЕС усилит эту тенденцию. Мир через силу", - написал Стубб в X.

Почему санкционное давление может быть эффективнее боевых действий

Военный эксперт Петр Черник считает, что потенциальное принятие нового американского закона может стать одним из самых серьезных вызовов для российской экономики за все время войны. По его словам, даже несмотря на переориентацию экспорта на азиатские рынки, Россия остается критически зависимой от валютных поступлений от продажи энергоносителей.

Эксперт пояснил, что российская экономическая модель в значительной степени держится именно на нефтяных доходах. Именно они позволяют Кремлю финансировать оборонно-промышленный комплекс, компенсировать бюджетный дефицит и продолжать масштабные военные расходы.

"Для России нефть - это кровь её бюджета. Если сократить валютные поступления, рано или поздно возникнет вопрос: за счёт каких средств продолжать эту войну", - отметил Черник в комментарии "Армия Inform".

Аналитик рассмотрел принятие пакета в контексте эволюции отношений Киева и Вашингтона за последний год.

"В прошлом году Путин встретился в Анкоридже с Трампом, и считалось, что там Украину "сдают" и заставляют капитулировать. Это не так. На самом деле россиянам предлагали остановить войну по той линии, которая на тот момент сложилась, и за это россияне могли получить значительное снятие санкций. А теперь ситуация эволюционировала от того шанса, предоставленного россиянам, к такому явлению, которое называется перспективным и уже сейчас представляет собой настоящее удушение энергетического сектора Российской Федерации", - подчеркнул Петр Черник.

Аляска / Инфографика: Главред

Эксперт также обратил внимание на структуру бюджета войны Кремля и роль газового сектора за пределами чисто топливного значения.

"Мы очень активно взялись за уничтожение их нефтяного комплекса. Но не только нефтью. Если разделить энергетический сектор России на две части, то нефть - это преимущественно экспорт и, конечно, топливо для войны. Но это еще и газ. Он для них также невероятно важен. И не только как топливо. Россия входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений. Это тоже очень важная деталь", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что традиционные санкции уже существенно ограничили возможности Москвы, однако Кремль научился частично обходить их с помощью "теневого флота", посредников и увеличения поставок в азиатские страны. Именно поэтому вторичные тарифы против покупателей российской нефти могут оказаться значительно более эффективными, чем предыдущие ограничения.

По словам Черника, Китай и Индия окажутся перед сложным экономическим выбором. Если риск потерять американский рынок станет реальным, многие компании могут добровольно отказаться от сотрудничества с Россией, даже без прямого политического запрета со стороны своих правительств.

Эксперт добавил, что Кремль уже сейчас сталкивается с ростом военных расходов, бюджетным дефицитом, инфляционным давлением и постепенным истощением резервов. В таких условиях любое новое сокращение экспортных доходов будет лишь ускорять накопление экономических проблем.

"Ни одна страна не может бесконечно вести войну, если её основные источники доходов систематически перекрываются. Именно поэтому борьба за российский нефтяной экспорт сегодня имеет не меньшее значение, чем успехи непосредственно на поле боя", - подытожил Петр Черник.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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