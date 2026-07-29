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Кислица назвал главный козырь Украины в переговорах о прекращении войны

Виталий Кирсанов
29 июля 2026, 15:02обновлено 29 июля, 16:03
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Сергей Кислица объяснил, в чем Украина видит преимущество на пути к переговорам с Россией.
Кислица назвал главный козырь Украины в переговорах о прекращении войны
Кислица назвал главный козырь Украины в переговорах о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Москва продолжает настаивать на требованиях, которые Киев считает неприемлемыми
  • Российская армия уже не демонстрирует значительных успехов на фронте

Продолжение дальнобойных ударов по российской территории может со временем заставить Кремль вернуться к переговорам о прекращении войны. Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица в интервью NPR.

По его словам, Киев по-прежнему придерживается позиции, согласно которой боевые действия могут быть остановлены по нынешней линии фронта. При этом такой сценарий, подчеркнул Кислица, не означает ни юридического, ни фактического признания российской оккупации украинских территорий.

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"Это не предполагает незаконного или фактического признания оккупированных территорий российскими", – сказал он.

Кислица отметил, что Москва продолжает настаивать на требованиях, которые Киев считает неприемлемыми, в частности добивается признания контроля над пятью украинскими регионами. Он также заявил, что российское руководство по-прежнему стремится установить полный контроль над Донецкой областью и убеждает международных партнеров, что сможет достичь этой цели в ближайшие месяцы.

Вместе с тем заместитель главы ОП подчеркнул, что современная война уже давно вышла за рамки противостояния пехоты и артиллерии.

"Это уже не просто война пехоты и артиллерии - это война XXI века, и у нас есть преимущество", - сказал Кислица.

По его словам, украинские дальнобойные беспилотники регулярно наносят удары по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры, что, как утверждает Кислица, создает проблемы с обеспечением топливом и снижает возможности России продолжать боевые действия. Он также отметил, что, по оценке Киева, российская армия уже не демонстрирует значительных успехов на фронте.

Кислица выразил уверенность, что сохранение такой стратегии может изменить ситуацию.

"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большую дальность, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - заявил он.

Мирное соглашение с РФ - что известно

Как сообщал Главред, 22 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны в Украине.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль продолжает отвергать гарантии безопасности для Украины и пытается отрицать участие Европы в мирных переговорах по Украине. Это свидетельствует о том, что РФ не примет соглашение, в котором не будет полной капитуляции Украины.

В то же время представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявлял, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, однако терпение Украины "не безгранично".

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О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал пост постоянного представителя Украины при Организации Объединённых Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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