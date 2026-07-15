В Кремле раскрыли позицию по миру с Украиной: в ISW сделали тревожный вывод

Кремль готов поддержать мирные переговоры только при выполнении своих максимальных требований.

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Лавров и Песков раскрыли позицию Кремля по переговорам / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, УНИАН

Ключевые факты:

Кремль отвергает гарантии безопасности Украине

Москва выступает против участия Европы в переговорах

Аналитики считают, что РФ требует капитуляции Украины

Кремль продолжает отвергать гарантии безопасности для Украины и пытается отрицать участие Европы в мирных переговорах по Украине. Это демонстрирует, что РФ не примет соглашение, в котором не будет полной капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Эксперты ISW проанализировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 14 июля, в котором он обвинил "европейцев", якобы пытающихся подорвать "существующие соглашения" между Россией и Соединенными Штатами.

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Аналитики предполагают, что, возможно, Лавров ссылался на соглашение, которого по версии Кремля США и Россия достигли на саммите на Аляске в августе 2025 года, но оно так и не было достигнуто.

Лавров повторил речь президента России Владимира Путина от июня 2024 года, в которой подчеркивал максималистские военные цели России, включая полный вывод Украины с контролируемой Украиной территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях и отказ от стремлений Украины к вступлению в НАТО.

В то же время, Лавров признал, что США и Россия не подписывали никаких документов во время встречи на Аляске. Это подтвердил государственный секретарь США Марк Рубио.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 14 июля заявил, что Россия выступает против участия Европы в мирных переговорах. Он добавил, что Россия не согласится ни на какие гарантии безопасности для Украины без участия РФ и отверг усилия президента США Дональда Трампа и Коалиции по содействию достижению мира в Украине.

"Кремль регулярно пытается исключить европейских лидеров по участию в мирных переговорах по прекращению войны в Украине, отклоняя предложения по европейским политикам и гарантиям безопасности, а также изображая Соединенные Штаты и Россию единственными надлежащими участниками переговоров", - говорится в отчете.

В ISW подчеркнули: неоднократный отказ Кремля от каких-либо западных гарантий безопасности для Украины еще раз демонстрирует нежелание России принять любое соглашение, не соответствующее полной капитуляции Украины.

Мирные переговоры по Украине - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом на саммите НАТО открыла для Киева "окно возможностей" для приближения справедливого мира.

14 июля глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в попытках сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию в Украине, а действия украинских военных в Азовском море назвал "чистым терроризмом".

Страна-агрессор Россия располагает ресурсами для продолжения войны в нынешнем формате в течение длительного времени, а скорость завершения боевых действий будет зависеть не только от ситуации на фронте. Советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" считает, что ключевым фактором может стать изменение настроений внутри российского общества.

Британский военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон проанализировал, какие два варианта в текущей ситуации остались у главы Кремля Владимира Путина.

Трамп дал Украине важный сигнал: оценка эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко заявил, что Дональд Трамп на саммите НАТО впервые публично поддержал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, переложив оценку этих действий на государственного секретаря Марко Рубио.

Эксперт обратил внимание на то, что риторика американского лидера относительно позиции Киева в переговорах заметно изменилась по сравнению с предыдущими месяцами.

"Это было признаком того, что изменилось отношение самого Трампа к Украине и её позиции в войне. Он больше не сказал ни слова о том, что у Украины нет "козырей". Наоборот - проявил уважение. Именно военные успехи Украины стали определяющим фактором изменения позиции Трампа", - сказал политолог интервью Главреду.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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