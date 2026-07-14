В Украине может появиться новый сигнал воздушной тревоги – что он значит

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров рассказал о новом формате оповещения во время атак управляемыми авиабомбами.

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Атаки КАБ по Запорожью - почему меняют систему оповещения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Новый сигнал тревоги будет действовать именно во время ударов КАБами

Враг тестирует дроны с искусственным интеллектом

Усилена оборона Вильнянска от FPV-дронов

В Запорожской области могут ввести отдельный сигнал воздушной тревоги, который будет действовать именно во время ударов управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Один из самых серьезных вызовов, с которыми мы сейчас сталкиваемся, - это именно КАБы, которыми враг ежедневно, по несколько раз, наносит удары непосредственно по областному центру. Сейчас мы завершаем переговоры с нашими военными и спецслужбами, чтобы во время атак КАБ подавать специальный сигнал воздушной тревоги", - заявил Федоров. видео дня

Причина нововведения - продолжительность обычных тревог, из-за которой люди перестают адекватно реагировать на опасность.

"Понимаю, что когда в Запорожье 20 часов звучит воздушная тревога, то сложно сориентироваться, реагировать, потому что все идут на работу, ездят в общественном транспорте. Поэтому именно во время атаки КАБами мы сейчас совершенствуем систему и будем подавать специальные сигналы, об этом сообщим чуть позже", - отметил он.

КАБ / Инфографика: Главред

Массированная атака дронами: цифры недели

Параллельно Федоров подвел итоги борьбы с вражескими беспилотниками за последнюю неделю. Основной целью атак, по его словам, остается областной центр, куда направляют значительную часть дронов именно с расчетом на панику среди гражданского населения.

"За последнюю неделю наши военные уничтожили 275 вражеских дронов. 70% из них - это FPV-дроны, которые летели непосредственно на областной центр, чтобы атаковать заправочные станции и гражданскую застройку", - сообщил глава ОВА.

Дроны с искусственным интеллектом и оборона Вильнянска Отдельной проблемой для военных становится появление новых типов вооружения, которые враг применяет против региона. Ежедневно командование региона координирует действия с военными и финансирует нужды обороны за счет областного фонда.

"Один из самых серьезных вызовов, существующих на сегодняшний день, - это применение врагом новых дронов с использованием искусственного интеллекта", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что на этой неделе дополнительно усилили систему обороны Вильнянска, где противник пытался атаковать с помощью FPV-дронов и других типов беспилотников.

Что известно о новых российских КАБах - комментарий советника министра обороны

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке, советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщил в интервью Главреду, что Россия наладила серийное производство управляемых авиационных бомб большой дальности, способных поражать цели на расстоянии до 200 км.

По его словам, существует два основных типа таких боеприпасов. Первый - это хорошо известный КАБ-500, представляющий собой обычную авиабомбу с модулем планирования и коррекции, которая после сброса может пролететь примерно 40–50 км.

Второй тип представляет собой специально созданный планирующий боеприпас с реактивным двигателем, который по конструкции больше напоминает ракету. Его корпус имеет диаметр около 30 см, что обеспечивает унификацию и потенциальную возможность запуска не только с самолетов, но и из реактивных систем залпового огня "Торнадо".

Эксперт пояснил, что благодаря реактивному двигателю такой боеприпас развивает большую скорость и после сброса способен преодолевать значительно большие расстояния. Максимальная дальность зависит от высоты и скорости полета самолета-носителя: в стандартных условиях она составляет около 100 км, а в оптимальных может достигать 200 км.

По предварительным оценкам, боевая часть такого боеприпаса, вероятно, основана на заряде от ФАБ-250 и содержит около 100 кг взрывчатого вещества.

"Неприятный факт заключается в том, что мы знали о существовании нескольких типов такого оружия и раньше - их фиксировали на фронтах в течение последних лет, но это, скорее, было частное использование. Мы знали о БПЛА "Бандероль", которые выпускал завод "Кронштадт", о планирующем боеприпасе УМБП Д-30. Тот боеприпас, который мы видим сейчас, более опасен тем, что россияне начали его выпускать серийно", - отметил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров раскрыл подробности массированных атак на областной центр. В ОВА отметили, что следствием ночных атак стали разрушенные дома, есть раненые. В результате ударов повреждено 11 многоквартирных домов и ранено 13 человек, среди которых 15-летний подросток.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал подробности об ударах по транспортной инфраструктуре. В результате атак загорелись автобусы, повреждены четыре частных дома и по меньшей мере трое человек госпитализированы.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили об изменении структуры вражеских ударных пакетов по украинским городам. В отчете отмечается, что реактивные дроны используются чаще, и это влияет на характер атак. По оценкам, от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов состоят из дронов типа "Шахед" с реактивными двигателями.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года - мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

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