"Желаю еще больше драйва": генеральный директор "Укроборонпрома" уволился

Кратко:
- Герман Сметанин работал в должности с июля 2025 года
- Причину увольнения Сметанин не назвал
Герман Сметанин уходит с поста генерального директора "Украинской оборонной промышленности". Об этом Герман Сметанин сообщил в Facebook.
"Сегодня я завершаю работу в должности генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", - говорится в сообщении.видео дня
По его словам, главное достижение - "это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы".
"Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата. Благодарю всех и каждого за это невероятное время и результаты каждого из вас, желаю еще больше драйва и новых достижений", - отметил он.
Сметанин отмечает, что вместе с коллегами "не раз приходилось в максимально сжатые сроки искать решения, а иногда - буквально за ночь что-то сколотить, выточить или сварить".
Причину увольнения Сметанин не назвал. Он работал в должности с июля 2025 года.
По информации источников издания NV, на место Сметанина могут назначить бывшего заместителя министра обороны Сергея Боева. Кабмин своим распоряжением № 683-р от 13 июля освободил Боева от должности заместителя министра обороны, на которой он отвечал за направление европейской интеграции.
Взрывы в Вишневом - последние новости
Как ранее писал Главред, установлены первые причастные к трагедии в Вишневом, где после удара российских ракет по складам с оружием произошел взрыв и пожар. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Руководителей двух государственных предприятий уволили после обстрела Вишневого в Киевской области. Причиной стали нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, выявленные в ходе предварительного расследования.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что объект в Вишневом Киевской области, где 6 июля произошла повторная детонация после российского удара, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой подчеркнул, что в силе остается приказ Главнокомандующего, запрещающий размещать склады боеприпасов вблизи жилой застройки.
Напомним, в результате массированного удара РФ по Киеву и области погибли 22 человека, почти 90 получили ранения. Наиболее сложная ситуация - в Вишневом, где после атаки произошла вторичная детонация. Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причины взрыва.
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Об источнике: Укроборонпром
Укроборонпром – акционерное общество "Укроборонпром", в рамках которого объединены украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Управляется государством.
В составе Укроборонпром большое количество предприятий, 21 из них – на территории оккупированных Крыма и Донбасса.
Укроборонпром – это предприятие стратегического значения для экономики и безопасности Украины, пишет Википедия.
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