Один цвет может испортить весь ремонт: как не стоит красить стены в доме

Вы узнаете:
- Какие цвета делают комнату меньше и темнее
- Какой цвет выбрать, чтобы визуально расширить пространство
Выбор цвета для покраски стен в доме - это всегда сложно. Некоторые люди отдают предпочтение светлым оттенкам, а другие могут выбирать яркие и акцентные. Однако есть один цвет, который может полностью испортить вид комнаты.
Главред решил разобраться, в какой цвет не стоит красить стены в доме.
Почему важно подбирать правильные цвета для стен
Некоторые оттенки выглядят привлекательно лишь на первый взгляд, а со временем портят восприятие всего пространства. Кроме того, неправильный выбор цвета краски для стен способен снизить стоимость дома и сделать его менее комфортным, пишет Express.co.uk.
"Некоторые оттенки могут выглядеть привлекательно на первый взгляд, но как только они оказываются на ваших стенах, они могут утомлять глаз", - говорят эксперты.
Каких цветов следует избегать при покраске стен
Дизайнеры отмечают, что определенные оттенки розового - в частности, мутные румяные и сероватые приглушенные тона - начинают выглядеть устаревшими, несмотря на то, что в последние годы доминировали в дизайне интерьеров. Такие цвета плохо отражают свет, из-за чего комнаты кажутся меньше и темнее.
"Этим мутным розовым не хватает тепла. Они плохо отражают свет, поэтому комнаты кажутся меньше и темнее. Со временем они просто выглядят мрачно", - говорится в сообщении.
Отдельную проблему представляют ярко-розовые оттенки. Они сначала привлекают внимание, однако, как и большинство модных решений, быстро устаревают и имеют короткий срок актуальности.
Какие цвета лучше всего подходят для покраски стен
Лучший вариант для покраски стен - это нежные персиковые оттенки. В частности, можно использовать кремовые тона с теплым подтоном - они отражают больше света, визуально расширяют пространство и подходят практически к любому стилю оформления.
Какой цвет для стен выбрать в 2026 году – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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