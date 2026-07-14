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Один цвет может испортить весь ремонт: как не стоит красить стены в доме

Мария Николишин
14 июля 2026, 09:34
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Существуют определенные оттенки, которые портят внешний вид комнат и даже влияют на стоимость недвижимости при продаже.
Один цвет может испортить весь ремонт: как не стоит красить стены в доме
Какие цвета делают комнату темнее / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие цвета делают комнату меньше и темнее
  • Какой цвет выбрать, чтобы визуально расширить пространство

Выбор цвета для покраски стен в доме - это всегда сложно. Некоторые люди отдают предпочтение светлым оттенкам, а другие могут выбирать яркие и акцентные. Однако есть один цвет, который может полностью испортить вид комнаты.

Главред решил разобраться, в какой цвет не стоит красить стены в доме.

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Почему важно подбирать правильные цвета для стен

Некоторые оттенки выглядят привлекательно лишь на первый взгляд, а со временем портят восприятие всего пространства. Кроме того, неправильный выбор цвета краски для стен способен снизить стоимость дома и сделать его менее комфортным, пишет Express.co.uk.

"Некоторые оттенки могут выглядеть привлекательно на первый взгляд, но как только они оказываются на ваших стенах, они могут утомлять глаз", - говорят эксперты.

Каких цветов следует избегать при покраске стен

Дизайнеры отмечают, что определенные оттенки розового - в частности, мутные румяные и сероватые приглушенные тона - начинают выглядеть устаревшими, несмотря на то, что в последние годы доминировали в дизайне интерьеров. Такие цвета плохо отражают свет, из-за чего комнаты кажутся меньше и темнее.

"Этим мутным розовым не хватает тепла. Они плохо отражают свет, поэтому комнаты кажутся меньше и темнее. Со временем они просто выглядят мрачно", - говорится в сообщении.

Отдельную проблему представляют ярко-розовые оттенки. Они сначала привлекают внимание, однако, как и большинство модных решений, быстро устаревают и имеют короткий срок актуальности.

Какие цвета лучше всего подходят для покраски стен

Лучший вариант для покраски стен - это нежные персиковые оттенки. В частности, можно использовать кремовые тона с теплым подтоном - они отражают больше света, визуально расширяют пространство и подходят практически к любому стилю оформления.

Какой цвет для стен выбрать в 2026 году – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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