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Как Россия меняла имена: почему Ганна стала Анной, а Маша - чужая форма

Марина Иваненко
13 июля 2026, 22:34
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Немало привычных обращений пришло из русской языковой традиции. Какие ласковые формы соответствуют современным нормам украинского языка?
Какие имена украла Россия
Какие имена украла Россия / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как Россия меняла украинские имена
  • Какие формы считаются нормативными сегодня
  • Почему стоит возвращаться к историческим названиям

Украинская идентичность долгое время подвергалась давлению со стороны Российской империи и Советского Союза. Политика русификации касалась не только языка и названий населенных пунктов, но и личных имен. Из-за административных запретов и многолетнего влияния русского языка традиционные украинские формы постепенно вытеснялись из официального употребления.

Сегодня всё больше украинцев интересуются историческими формами имен собственных и возвращаются к языковым традициям. Главред расскажет, как менялись украинские имена и какие варианты соответствуют нормам современного украинского языка.

видео дня

Почему Анна превратилась в Анну, а Кристина - в Кристину

По информации 24 канала, процесс русификации украинских имен начался еще в конце XIX века. После введения соответствующих ограничений украинские формы имен при крещении и оформлении документов часто заменяли на русские.

Так, имя Ганна нередко записывали как Анна. Аналогично украинские имена Христина и Карина в документах часто приобретали формы Кристина и Карина, характерные для русской традиции.

Кроме того, отдельные украинские имена, в частности Василина или Параска, в российской культуре нередко становились объектом насмешек. В литературе и театральных постановках их связывали с образами малограмотных крестьян, что способствовало постепенному вытеснению этих имен из повседневного употребления.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Почему не стоит говорить "Маша", "Даша" или "Наташа"

Особенно сильное влияние русификация оказала на короткие и ласковые формы имен. Привычные многим варианты с суффиксом -ша сформировались в русской языковой традиции.

В украинском языке нормативными являются другие формы:

  • Марийка, Маричка - вместо Маша;
  • Даруся, Даринка - вместо Даша;
  • Наталка - вместо Наташа;
  • Павлусь - вместо Паша.

Видео о красивых, забытых женских именах можно посмотреть здесь:

Почему правильно говорить "Славик" и "Владик"

Еще одна распространенная языковая ошибка касается мужских имен. Под влиянием русского языка широко использовались формы Славик и Владик.

В украинском языке нормативными являются формы с суффиксом -ик- - Славик и Владик. Именно такое словообразование соответствует украинской языковой традиции, как и в словах Петрик, Дмитрик, Юрко или Василько.

Кроме того, российская историография долгое время пыталась присвоить наследие Киевской Руси, в частности имена князей Святослава, Ярослава и Владимира, представляя их исключительно как часть российской истории.

Возвращение к исконно украинским формам имен сегодня воспринимается как один из способов сохранить языковую традицию, историческое наследие и культурную самобытность Украины.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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