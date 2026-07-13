Доллар резко подскочил, евро стремительно полетел вверх: курс валют на 14 июля

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 14 июля.

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Курс валют на 14 июля / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 14 июля

Как изменится курс евро

Что будет с курсом злотого 14 июля

Во вторник, 14 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро стремительно взлетели вверх. Золотой также демонстрирует значительный рост по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 14 июля

На вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,67 гривны за доллар. Американская валюта укрепила свои позиции по отношению к гривне на 18 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Курс евро на 14 июля

Курс евро также значительно вырос. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,05 гривны за один евро, что на 19 копеек больше, чем в понедельник, 13 июля.

Курс злотого на 14 июля

НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 14 июля по сравнению с 14 июля на 18 копеек - до 11,81 гривны.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют до 19 июля - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что середина июля на валютном рынке может пройти без резких курсовых колебаний. Доллар будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривен.

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует скорее о контролируемых колебаниях, чем о предпосылках для резкой девальвации.

Он добавил, что евро, скорее всего, будет оставаться в пределах 51–52,5 грн, а ключевым фактором станет не только курс гривны к доллару, но и соотношение евро и доллара на мировых торгах.

"Если пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, то украинский рынок евро также останется относительно предсказуемым", - отметил Лесовой.

Курс валют - последние новости Украины

Напомним, в понедельник, 13 июля, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 44,49 грн/долл., а евро - на уровне 50,86 грн/евро.

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Кроме того, народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявляла, что правительство ожидает дальнейшей девальвации национальной валюты. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. В конце 2029 года курс может достичь примерно 51,5 грн за доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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