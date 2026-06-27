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Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2026, 11:00обновлено 27 июня, 11:47
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Тарас Лесовой считает, что сейчас нет предпосылок для резких скачков курса доллара или евро.
Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз
Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Кратко:

  • Курс доллара и евро будет стабильным
  • Нет предпосылок для резких скачков курса

Валютный рынок в начале июля будет стабильным и контролируемым. Но при этом он может реагировать на спрос импортеров, ситуацию на мировых рынках и войну. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет РБК-Украина.

Он отмечает, что сейчас нет предпосылок для панических колебаний. Он отмечает, что НБУ будет сглаживать избыточный спрос из-за валютных интервенций и не будет допускать резких скачков курса.

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''Пока нет предпосылок для того, чтобы ожидать резкого курсового сдвига'', – отметил Лесовой.

Наибольший спрос на валюту формируют импортеры, особенно те, которые закупают горючее и энергоресурсы. В то же время нынешний спрос не представляет угрозы для валютного рынка. Также сейчас нет дополнительного инфляционного давления на валютный рынок.

Курс доллара и евро

В течение 29 июня - 5 июля ожидается умеренная курсовая динамика без резких колебаний. Доллар может держаться в пределах 44,6-45,25 грн. В то же время евро будет на уровне 51,5-52,5 грн.

Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Главред ранее писал, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии Главреду сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее заявлял, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку в 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что ближайший месяц прояснит ситуацию с курсом. По его оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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