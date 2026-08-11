ВСУ отбили почти 27 кв. км территории, но РФ давит на нескольких направлениях — ISW

Россияне наступают сразу по восьми направлениям, но подтвержденные успехи имеют только под Добропольем.

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В ISW рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Головред, фото: deepstatemap, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

ВСУ отбили 26,7 кв. км на направлении Комара

Темпы продвижения РФ под Доброполье ускорились

ISW считает маловероятным окружение ВСУ в Харьковской области

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Украинские военные отбросили российские силы на Александровском направлении и отбили 26,7 квадратных километра территории в районе Комара - этот факт признал даже российский милблогер. Одновременно оккупанты пытаются оказывать давление как минимум на восьми участках фронта, однако подтвержденные успехи фиксируются лишь под Добропольем, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Наиболее динамичный участок - Добропольский. Военный аналитик Роб Ли 10 августа отметил, что интенсивность передвижения российских подразделений в сторону Доброполья и Дружковки за последние недели заметно возросла: небольшие группы 177-го полка морской пехоты РФ проникли в юго-восточную часть Доброполья, еще несколько групп перешли из Нового Донбасса на север и северо-восток от Ганновки.

Оккупанты пытаются охватить город с востока и северо-востока, опираясь на контроль соседних тактических высот, а часть сил 177-го отдельного полка морской пехоты приближается по дороге Т-0515. Присутствие врага усиливается в районе Белицкого и Матяшевого, а захваченный отвал шахты к востоку от Черниговки, по оценке Ли, может стать узлом для операторов дронов и инфильтрационных групп. Для усиления группировки РФ перебросила подразделения 228-го и 239-го мотострелковых полков.

Заявления об окружении ВСУ в Харьковской области: что говорят в ISW

Российские милблогеры на севере Харьковской области в очередной раз заявляют о скором окружении украинских подразделений между Волчанском и Великим Бурлуком. Аналитики ISW оценивают такой сценарий как крайне маловероятный: между российскими группами, действующими на этих двух участках, около 45 километров, а быстро прорывать позиционную оборону оккупанты на этом отрезке не умеют.

На Купянском направлении 9 и 10 августа россияне продолжали наступательные действия без подтвержденного продвижения, в частности безуспешно атаковали вблизи Петропавловки к востоку от Купянска. Главной целью врага остается Оскол: РФ стремится форсировать реку, чтобы открыть себе путь на запад - к восточной части Харьковской области и северу Донецкой области.

На севере Сумской области российские войска провели инфильтрационную операцию. Геолокационные кадры от 6 августа показывают удары украинских военных по позициям РФ в северной части Рясного к юго-востоку от Сум. Оккупанты пытаются оттеснить ВСУ от приграничных районов, чтобы создать так называемые буферные зоны вдоль границы.

Ситуация в Константиновке и под Лиманом

На Константиновском направлении украинские силы недавно выбили российских разведчиков из отдельных районов города. Геолокационные кадры от 10 августа подтверждают присутствие ВСУ в западной части Константиновки - именно там ISW ранее фиксировал вражеские разведывательные группы. В то же время россияне продолжают атаки в районе Роскошного к юго-западу от города, а связанный с Кремлем ресурс опроверг заявления пропагандистов о захвате Васютинского, подчеркнув, что ключевые опорные пункты остаются под контролем украинских войск.

Сложной для оккупантов остается и ситуация на Лиманском направлении, что признает связанный с Кремлем милблогер. По его оценке, полного контроля над лесами к югу от Лимана у РФ нет, поскольку украинские военные удерживают Ямполь, а небольшие группы ВСУ вышли к Диброве и Озерному. Положение в районе Старого Каравана и Брусовки остается неопределенным.

Противоречивые данные российские источники распространяют и о Славянском направлении: один милблогер заявил о захвате Рай-Александровки и закреплении в Псикуновке, одновременно признав, что украинские контратаки замедляют продвижение оккупантов. Сообщения об атаках на Николаевку другой российский ресурс назвал преждевременными.

РФ может открыть новый фронт в Украине

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин заявил, что Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси.

По его мнению, ключевым мотивом Кремля является попытка нарушить нынешнюю конфигурацию боевых действий, которая не дает Москве преимущества.

"Я думаю, что мобилизация - это действительно попытка нарушить тот определенный баланс, который сейчас сохраняется на фронте. Ну или, возможно, нас ждет открытие нового фронта в районе Чернигова, на общей границе с Республикой Беларусь. Вот это вполне возможно, что нас ждет нападение с той стороны. Потому что это тоже один из вариантов нарушить нынешний баланс сил", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины недавно добились успехов в Харьковской области. Украинские воины контратакуют армию страны-агрессора России в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Рясного Краснопольской общины в Сумской области. Площадь оккупированной территории в этом районе увеличилась примерно на 1 кв. км и в настоящее время составляет 78 кв. км.

Оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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