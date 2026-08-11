В Киеве и Запорожье взрывы, РФ ударила баллистикой: есть жертвы и "прилеты"

После объявления ракетной опасности в Киеве слышали сильные взрывы.

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РФ атаковала Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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В Киеве прогремели взрывы в ночь на вторник, 11 августа

РФ нанесла удары баллистическими ракетами

Запорожье под атакой ракет, дронов и КАБов РФ

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на вторник, 11 августа, после объявления ракетной опасности.

О запуске баллистических ракет в направлении столицы предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Ракетную атаку также подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. "Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - написал он.

Подробности удара РФ по Киеву

По данным мэра Киева, после удара РФ поступил вызов медиков в Шевченковском районе столицы.

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, в результате удара РФ зафиксирован пожар складских помещений в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе фиксируется возгорание складских помещений", - сообщили в КГВА.

Позднее в КГВА добавили, что стало известно об одном пострадавшем в результате удара РФ по Киеву.

По сообщениям мониториновых ресурсов, по Киеву, в том числе, могли наноситься удары ракетами Циркон.

Как сообщают столичные Telegram-каналы, на месте взрывов в Киеве зафиксирован сильный пожар.

РФ ударила по Запорожью: что известно

Кроме того, одновременно враг нанес массированный удар по Запорожью. Об атаке сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Как передают местные ресурсы, по городу наносились удары КАБами, баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

/ t.me/zoda_gov_ua

Детали атаки на Запорожье

Девятеро человек ранены в результате ночных атак РФ на Запорожье, сообщили в областной военной администрации.

"Повреждены дома, нежилые здания, произошли отключения электроэнергии, возникли пожары – это предварительные последствия российского комбинированного удара по Запорожью", - говорится в сообщении.

Позже в ОВА добавили, что в результате обстрелов РФ погибли 5 человек, а еще 20 получили ранения.

/ t.me/zoda_gov_ua

/ Инфографика: Главред

Эксперт об угрозе расширения ударов РФ

Россия продолжает искать способы увеличить радиус использования FPV-беспилотников, что в будущем потенциально может расширить территорию, находящуюся под угрозой атак. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, одним из вариантов увеличения дальности управления дронами является применение специальных ретрансляторов. Они позволяют передавать сигнал на значительно большие расстояния, благодаря чему беспилотники потенциально смогут работать дальше от линии фронта.

В случае успешного развития этой технологии зона риска может выйти за пределы непосредственно прифронтовых территорий. Среди городов, которые эксперт рассматривает как потенциально достижимые в перспективе, он назвал Киев и Днепр.

Однако, по оценке Жданова, для масштабного внедрения такой системы России придется решить несколько практических задач. В частности, потребуется существенно нарастить выпуск FPV-дронов и одновременно увеличить число подготовленных операторов.

Таким образом, сама технология способна расширить возможности применения беспилотников, однако ее массовое использование зависит от производственных ресурсов и подготовки необходимого количества специалистов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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