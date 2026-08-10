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РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозе

Мария Николишин
10 августа 2026, 22:10обновлено 10 августа, 23:03
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Президент предупреждает, что боевые испытания корейских ракет повышают риски для Японии и Филиппин.
РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозе
КНДР отправит в РФ военных / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

  • Новые военные КНДР могут появиться на территории РФ
  • Пхеньян тестирует ракеты и приобретает боевой опыт
  • Киев настаивает на усилении противовоздушной обороны

Страна-агрессор Россия готовит размещение на своей территории дополнительного контингента военных из КНДР и уже получила от Пхеньяна новую партию баллистического вооружения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сейчас (россияне, - ред.) готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистику от Северной Кореи", - говорится в сообщении.

видео дня

Президент подчеркнул, что последствия такого сотрудничества не ограничиваются европейским театром боевых действий. Северная Корея, по его оценке, превращает участие в войне против Украины в собственный технологический и кадровый ресурс - армия КНДР получает реальную практику, а ее ракетные программы проходят проверку в условиях настоящего фронта.

"Чем больше здесь, у нас, в Украине, - в Европе - северокорейских попаданий, чем больше будет применений их ракет и солдат, чем больше они будут исправлять свои недостатки и незнания, тем, соответственно, будет и больше опасностей впоследствии для Японии, для Республики Корея, для Филиппин и других стран региона", - предупредил Зеленский.

Он в очередной раз обратился к партнерам с призывом к более решительным совместным действиям и более тесной координации. Ключевой практический запрос остается прежним - дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины.

Вечернее видеообращение Зеленского - видео:

РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозе

Россия нарастила применение баллистического оружия

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в июле Россия использовала значительно больше ракетного вооружения, чем в предыдущие месяцы.

Он добавил, что Россия также существенно нарастила производство отдельных типов ракет.

По его словам, особую угрозу для Украины представляют баллистические ракеты KN-23, которые Россия получает от Северной Кореи.

"КНДР получает благодаря сотрудничеству с Россией возможность испытывать свое вооружение в реальных боевых условиях, собирая данные для дальнейшего совершенствования ракет. Использование KN-23 является для Пхеньяна не только военной помощью Москве, но и способом получения боевого опыта для собственной ракетной программы", - подчеркнул Скибицкий.

РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозе
Балистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Балистические ракеты КНДР - что известно

Как сообщал Главред, Россия во время массированной атаки 30 июля могла впервые за долгое время применить против Украины северокорейскую баллистическую ракету KN-23.

Издание Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка писало, что Россия начала развертывание ракетного подразделения Северной Кореи на западе страны. Москва планирует использовать его для усиления ударов баллистическими ракетами по территории Украины.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что любые северокорейские пусковые установки, которые Россия развернет для нанесения ударов по украинской территории, автоматически приобретут статус законных военных целей для Сил обороны Украины

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О персоне: Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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