РФ активизировала пусковые установки для новой атаки: какие города под риском удара

Мониторы предупреждают об угрозе баллистических ракет и десятках "шахидов".

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Россия готовит баллистический удар / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

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РФ может нанести баллистический удар в ближайшие 48 часов

Наибольшая угроза - для Киева и области

РФ также запустила около 13 групп ударных БПЛА

Страна-агрессор Россия может нанести новый баллистический удар по Украине в ближайшие сутки. Повышенная угроза существует для Киева и Киевской области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

По данным мониторов, наиболее опасным периодом может стать время после полуночи. При этом речь идет не только о возможном применении баллистического вооружения, но и о новых запусках ударных беспилотников.

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Какие ракеты Россия может применить

Наблюдатели сообщают о наличии у российских войск значительного количества ударных средств в приграничных с Украиной районах.

В Брянской области находится до 16 ударных РМ-48У с осколочно-фугасными и термобарическими боевыми частями. В Курской области, по информации мониторинговых каналов, могут находиться около 10 баллистических ракет 9М723-1Ф2 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Искандер-М / Инфографика: Главред

Кроме того, мониторы обращают внимание на активность российских пусковых установок в Брянской области, которая наблюдалась в течение последних суток.

"Балистические угрозы на ночь на высоком уровне - известно об активности пусковых установок в Брянской области в течение последних суток", - говорится в сообщении канала "monitor".

Журналист Андрей Цаплиенко также сообщил о высокой угрозе баллистической атаки этой ночью, ссылаясь на мониторинговые ресурсы.

"В течение последних суток фиксировалась активность российских пусковых установок в Брянской области", - отметил журналист.

Россия запустила ударные беспилотники

Параллельно с подготовкой ракетной угрозы фиксируются запуски ударных БПЛА. Мониторинговый канал"Kyiv AirDefense" сообщил о запуске 11 групп БПЛА из Курской области и четырех групп из Орла.

"В течение последнего часа отмечены пуски ударных БПЛА с северо-восточного направления в количестве около 13 групп", - сообщает ресурс еРадар.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В то же время общую вероятность масштабной комбинированной атаки мониторы оценивают как низкую. Также они отмечают, что стратегическая авиация РФ и флот страны-оккупанта пока не активны.

Какие области могут оказаться под угрозой

По предварительным оценкам мониторинговых каналов, отдельные ударные беспилотники уже наносят удары по территории Украины. В частности, сообщается об их активности в направлении Черкасской, Одесской, Харьковской и Сумской областей.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В то же время в течение ночи возможны дополнительные запуски групп БПЛА для атак по городам на севере, юге и востоке Украины. Среди потенциально опасных направлений мониторы называют Киевскую область, Чернигов, Сумы, Харьков, Запорожье, Днепр и Одессу.

Отдельное предупреждение касается Киева, Киевской области, Житомирщины, Житомира и Кременчуга. Мониторинговые каналы заявляют о возможной угрозе применения баллистического вооружения и реактивных БПЛА.

Какие цели для атак будет выбирать Россия

Один из мониторинговых ресурсов также заявил, что Россия может пытаться наносить удары по гражданской и экономической инфраструктуре Украины. Речь идет, по его версии, о предприятиях, складах, логистических объектах, запасах продуктов питания и медикаментов, крупных торговых сетях, компаниях, объектах критической инфраструктуры и энергетических предприятиях.

"Речь идет о значительной территории Украины. Сейчас наибольшее внимание следует уделять направлению с востока и юга до Житомирской и Винницкой областей включительно, столица также входит в этот список", - отметили в канале.

В то же время эта информация пока не подтверждена официальными представителями украинских властей или военного командования.

Сколько баллистических ракет может запускать РФ по Украине - мнение эксперта

Специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, розничные магазины, производственные объекты. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистические ракеты", - отметил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Эксперт считает, что нынешнее увеличение количества ракетных запусков связано с желанием Кремля продемонстрировать силу. В то же время, по его оценке, Россия имеет возможность поддерживать такую интенсивность ударов.

"По моим оценкам, враг может запускать по нам около 100 баллистических ракет каждый месяц. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна такая демонстративная реакция", - пояснил он.

Массированные атаки по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, РФ может готовить новый баллистический удар по Украине. В Брянской области, по данным наблюдателей, могут находиться около 32 "Искандеров-М".

Российские оккупанты получили приказ усилить дронный террор в Херсонской области. Враг планирует устроить так называемую "свободную охоту" на автотранспорт с помощью БПЛА, в частности с оптоволоконным управлением.

Кроме того, Россия может уже в ближайшие недели начать масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности Киева. По данным ISW, оккупанты могут использовать стратегический запас баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб накануне 24 августа.

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О персоне: Андрей Цаплиенко Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

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