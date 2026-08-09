Украинцев призвали бросать шарики из фольги в стиральную машину – зачем так делать

Вы узнаете:
- Зачем класть шарики из алюминиевой фольги в стиральную машину?
- Как фольга помогает избавиться от статического электричества на одежде
- Почему одежда накапливает статическое электричество
Алюминиевая фольга может пригодиться не только на кухне. Один из популярных бытовых лайфхаков заключается в использовании шариков из фольги во время стирки, чтобы уменьшить накопление статического электричества, из-за которого одежда после стирки может слипаться, притягивать ворс и пыль.
Главред выяснил, для чего кладут фольгу в стиральную машину и как правильно её использовать.
Зачем кладут фольгу в стиральную машину
Основная цель такого лайфхака - уменьшить статическое электричество, которое накапливается на ткани во время стирки и сушки.
Алюминий является хорошим проводником электричества, поэтому шарики из фольги помогают рассеивать электрический заряд. В El Cronista утверждают, что благодаря этому одежда меньше прилипает друг к другу и притягивает меньше ворса.
Как статическое электричество влияет на одежду
Проблема особенно часто возникает с вещами из синтетических тканей - полиэстера или нейлона. На накопление заряда также влияют низкая влажность, длительная сушка, температура и сочетание различных типов тканей.
Из-за статического электричества одежда может:
- слипаться;
- притягивать волосы, пыль и ворсинки;
- создавать небольшие электрические разряды при прикосновении.
Смотрите видео о том, как использовать фольгу во время стирки:
@organizatuespacioec ? Используйте шарики из алюминиевой фольги при каждой стирке и сушке одежды, чтобы сохранить качество тканей. ? Это устраняет статическое электричество на одежде и продлевает её срок службы. ? Помните, что шарики можно использовать повторно. #organizatuespacio#organizatucasa#organizatuvida#order#одежда#мода#шкаф#советы#лайфхаки#lifehacks#стиральнаямашина#стиркаодежды#laundry#прачечная#уборка#порядокичистка#шкаф♬ I'm Good (Blue) - Cupido
Как использовать шарики из фольги
Для этого рекомендуется сформировать два-три компактных шарика из алюминиевой фольги и положить их прямо в барабан стиральной машины вместе с одеждой. После этого вещи можно стирать в обычном режиме со стандартным моющим средством.
Менять программу стирки или добавлять специальные средства не нужно. В то же время эффективность такого бытового лайфхака может зависеть от типа ткани и условий стирки.
Что еще поможет уменьшить статическое электричество
Помимо использования фольги, специалисты советуют не перегружать стиральную машину и не смешивать в одной загрузке слишком много синтетических вещей. Также стоит правильно выбирать программу в соответствии с типом ткани и не оставлять одежду надолго сушиться.
Во многих случаях именно эти простые правила могут помочь уменьшить появление статического электричества и облегчить уход за одеждой.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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