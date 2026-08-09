Украинцев призвали бросать шарики из фольги в стиральную машину – зачем так делать

Алюминиевая фольга может стать неожиданным помощником при стирке.

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Лайфхак с фольгой при стирке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Зачем класть шарики из алюминиевой фольги в стиральную машину?

Как фольга помогает избавиться от статического электричества на одежде

Почему одежда накапливает статическое электричество

Алюминиевая фольга может пригодиться не только на кухне. Один из популярных бытовых лайфхаков заключается в использовании шариков из фольги во время стирки, чтобы уменьшить накопление статического электричества, из-за которого одежда после стирки может слипаться, притягивать ворс и пыль.

Главред выяснил, для чего кладут фольгу в стиральную машину и как правильно её использовать.

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Зачем кладут фольгу в стиральную машину

Основная цель такого лайфхака - уменьшить статическое электричество, которое накапливается на ткани во время стирки и сушки.

Алюминий является хорошим проводником электричества, поэтому шарики из фольги помогают рассеивать электрический заряд. В El Cronista утверждают, что благодаря этому одежда меньше прилипает друг к другу и притягивает меньше ворса.

Как статическое электричество влияет на одежду

Проблема особенно часто возникает с вещами из синтетических тканей - полиэстера или нейлона. На накопление заряда также влияют низкая влажность, длительная сушка, температура и сочетание различных типов тканей.

Из-за статического электричества одежда может:

слипаться;

притягивать волосы, пыль и ворсинки;

создавать небольшие электрические разряды при прикосновении.

Смотрите видео о том, как использовать фольгу во время стирки:

Как использовать шарики из фольги

Для этого рекомендуется сформировать два-три компактных шарика из алюминиевой фольги и положить их прямо в барабан стиральной машины вместе с одеждой. После этого вещи можно стирать в обычном режиме со стандартным моющим средством.

Менять программу стирки или добавлять специальные средства не нужно. В то же время эффективность такого бытового лайфхака может зависеть от типа ткани и условий стирки.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Что еще поможет уменьшить статическое электричество

Помимо использования фольги, специалисты советуют не перегружать стиральную машину и не смешивать в одной загрузке слишком много синтетических вещей. Также стоит правильно выбирать программу в соответствии с типом ткани и не оставлять одежду надолго сушиться.

Во многих случаях именно эти простые правила могут помочь уменьшить появление статического электричества и облегчить уход за одеждой.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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