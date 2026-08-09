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Сколько на самом деле нужно варить грибы: секрет безопасного и вкусного блюда

Марина Иваненко
9 августа 2026, 17:24обновлено 9 августа, 19:55
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Сколько нужно варить грибы, чтобы они были вкусными и безопасными - точное время для шампиньонов, лисичек, белых грибов и других видов.
Сколько нужно варить грибы
Сколько нужно варить грибы / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Сколько времени нужно варить различные виды грибов
  • Как правильно подготовить грибы к варке
  • Когда нужно сливать первый отвар

Правильная кулинарная обработка грибов является важным условием безопасности и сохранения их вкуса. Продолжительность варки зависит от происхождения и вида продукта: для купленных в магазине шампиньонов достаточно нескольких минут, тогда как дикорастущие лесные грибы требуют гораздо более длительной обработки. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает сайтe-mis.com.ua в своём кулинарном руководстве, предварительное отваривание является обязательным этапом для большинства диких грибов перед их дальнейшим жарким, тушением или замораживанием. Горячая вода нейтрализует вредные вещества, устраняет возможную горечь и делает мякоть более легкоусвояемой.

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Подготовка и основные правила

Перед варкой грибы следует перебрать, удалить поврежденные части, очистить от грязи и промыть под проточной водой. Чтобы избавиться от мелких насекомых, их можно окунуть в подсоленную воду на 10–15 минут.

Во время приготовления следуйте следующим шагам:

  • Залейте подготовленные грибы холодной водой и добавьте соль из расчета 1 чайная ложка на 1 литр.
  • Обязательно снимайте пену, которая образуется после закипания.
  • Готовьте в эмалированной посуде, а для сохранения светлого цвета мякоти добавьте щепотку лимонной кислоты.

Готовность определяйте по поведению грибов в кастрюле: сваренные грибы опускаются на дно, а бульон становится прозрачным.

Видео о том, сколько нужно варить грибы, можно посмотреть здесь:

Сколько варить грибы разных видов

Продолжительность варки после закипания воды различна для каждой категории:

  • Шампиньоны и вешенки: 7–10 минут.
  • Маслятки, моховики и лисички: 15–20 минут.
  • Опята, белые грибы, подберезовики и подосичники: 20–40 минут.
  • Сморчки, строчки и грузди: 30–40 минут с обязательным сливом первого отвара.
Сколько нужно варить грибы
Сколько нужно варить грибы / Инфографика: Главред

Сушеные грибы перед приготовлением необходимо замачивать в холодной воде на 4–12 часов, после чего варить в этой же жидкости в течение 20–40 минут. Замороженные полуфабрикаты варят без предварительной разморозки, сокращая стандартное время примерно на 5 минут.

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Об источнике: веб-портал e-mis.com.ua

Украинский информационно-тематический веб-портал e-mis.com.ua - популярная площадка, специализирующаяся на публикации кулинарных рецептов, полезных бытовых советов, материалов о здоровом образе жизни, уход за домом и других практических рекомендаций для повседневного использования. Формат материалов ресурса включает пошаговые руководства, тематические подборки, советы кулинарных экспертов и практические инструкции.

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