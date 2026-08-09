Сколько на самом деле нужно варить грибы: секрет безопасного и вкусного блюда

Читайте в материале:
- Сколько времени нужно варить различные виды грибов
- Как правильно подготовить грибы к варке
- Когда нужно сливать первый отвар
Правильная кулинарная обработка грибов является важным условием безопасности и сохранения их вкуса. Продолжительность варки зависит от происхождения и вида продукта: для купленных в магазине шампиньонов достаточно нескольких минут, тогда как дикорастущие лесные грибы требуют гораздо более длительной обработки. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает сайтe-mis.com.ua в своём кулинарном руководстве, предварительное отваривание является обязательным этапом для большинства диких грибов перед их дальнейшим жарким, тушением или замораживанием. Горячая вода нейтрализует вредные вещества, устраняет возможную горечь и делает мякоть более легкоусвояемой.
Подготовка и основные правила
Перед варкой грибы следует перебрать, удалить поврежденные части, очистить от грязи и промыть под проточной водой. Чтобы избавиться от мелких насекомых, их можно окунуть в подсоленную воду на 10–15 минут.
Во время приготовления следуйте следующим шагам:
- Залейте подготовленные грибы холодной водой и добавьте соль из расчета 1 чайная ложка на 1 литр.
- Обязательно снимайте пену, которая образуется после закипания.
- Готовьте в эмалированной посуде, а для сохранения светлого цвета мякоти добавьте щепотку лимонной кислоты.
Готовность определяйте по поведению грибов в кастрюле: сваренные грибы опускаются на дно, а бульон становится прозрачным.
Видео о том, сколько нужно варить грибы, можно посмотреть здесь:
Сколько варить грибы разных видов
Продолжительность варки после закипания воды различна для каждой категории:
- Шампиньоны и вешенки: 7–10 минут.
- Маслятки, моховики и лисички: 15–20 минут.
- Опята, белые грибы, подберезовики и подосичники: 20–40 минут.
- Сморчки, строчки и грузди: 30–40 минут с обязательным сливом первого отвара.
Сушеные грибы перед приготовлением необходимо замачивать в холодной воде на 4–12 часов, после чего варить в этой же жидкости в течение 20–40 минут. Замороженные полуфабрикаты варят без предварительной разморозки, сокращая стандартное время примерно на 5 минут.
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Об источнике: веб-портал e-mis.com.ua
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