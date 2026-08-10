Польша выставила условие Украине для вступления в ЕС – что требует

Спикер Сейма Польши связал евроинтеграцию Украины с исторической памятью.

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Польша требует признания Волынской трагедии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

Украина должна признать Волынскую трагедию геноцидом для вступления в ЕС

Польша призывает восстановить взаимное доверие с Украиной

Политик осудил враждебность между поляками и украинцами

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина должна признать Волынскую трагедию 1943–1944 годов геноцидом поляков для вступления в Европейский Союз. Об этом он заявил после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, пишет Rzeczpospolita.

Чажастый и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетили украинских детей, пострадавших в результате войны. Школьники находились в летнем лагере в Щавнице Малопольского воеводства.

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Чажасти подчеркнул, что поддерживает европейскую интеграцию Украины. В то же время он заявил, что членство в ЕС предполагает не только экономические преимущества, но и общие демократические ценности.

"ЕС - это демократия и ценности; это не просто банкомат. Это также означает называть геноцид тем, чем он является. Это история, и ни одна нация не может убежать от своей истории", - заявил он.

Чажастый также призвал восстановить взаимное доверие между Польшей и Украиной. Он осудил любые проявления враждебности по отношению к украинцам в Польше и полякам в Украине.

"Ни одна ситуация не настолько плоха, чтобы из нее не было выхода; нам нужно восстановить взаимное доверие", - добавил польский спикер.

Что ждет украинцев в Польше - мнение эксперта

В интервью Главреду директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик заявил, что нападения и проявления враждебности в отношении украинцев в Польше могут продолжаться. В то же время украинцам не стоит поспешно покидать страну, если польские правоохранительные органы продолжают оперативно реагировать на такие случаи.

По его словам, пока польская полиция разыскивает и привлекает к ответственности виновных в нападениях, в стране сохраняется правовое государство, которым украинцам стоит пользоваться.

"Я не исключаю продолжения погромов в Польше. Я не хочу призывать украинцев возвращаться или уезжать из Польши. Пока в Польше оперативно разыскивают и наказывают виновных в нападениях на украинцев, там сохраняется правовое государство. И им стоит воспользоваться", - заявил Кулик.

Отношения Украины и Польши - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш выдвинул условия для вступления Украины в ЕС. Косиняк-Камыш перечислил три требования и выразил сомнение в скором вступлении Украины в ЕС, отметив, что переговорный процесс может длиться много лет.

Премьер-министр Дональд Туск объявил о рассмотрении вопроса о передаче ракет Patriot и привлечении украинских экспертов к расследованию падения Х-101. Одна из крылатых ракет Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и упала примерно в 50 км от Люблина.

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