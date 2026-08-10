Польша выставила условие Украине для вступления в ЕС – что требует

Кратко:
- Украина должна признать Волынскую трагедию геноцидом для вступления в ЕС
- Польша призывает восстановить взаимное доверие с Украиной
- Политик осудил враждебность между поляками и украинцами
Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина должна признать Волынскую трагедию 1943–1944 годов геноцидом поляков для вступления в Европейский Союз. Об этом он заявил после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, пишет Rzeczpospolita.
Чажастый и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетили украинских детей, пострадавших в результате войны. Школьники находились в летнем лагере в Щавнице Малопольского воеводства.
Чажасти подчеркнул, что поддерживает европейскую интеграцию Украины. В то же время он заявил, что членство в ЕС предполагает не только экономические преимущества, но и общие демократические ценности.
"ЕС - это демократия и ценности; это не просто банкомат. Это также означает называть геноцид тем, чем он является. Это история, и ни одна нация не может убежать от своей истории", - заявил он.
Чажастый также призвал восстановить взаимное доверие между Польшей и Украиной. Он осудил любые проявления враждебности по отношению к украинцам в Польше и полякам в Украине.
"Ни одна ситуация не настолько плоха, чтобы из нее не было выхода; нам нужно восстановить взаимное доверие", - добавил польский спикер.
Что ждет украинцев в Польше - мнение эксперта
В интервью Главреду директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик заявил, что нападения и проявления враждебности в отношении украинцев в Польше могут продолжаться. В то же время украинцам не стоит поспешно покидать страну, если польские правоохранительные органы продолжают оперативно реагировать на такие случаи.
По его словам, пока польская полиция разыскивает и привлекает к ответственности виновных в нападениях, в стране сохраняется правовое государство, которым украинцам стоит пользоваться.
"Я не исключаю продолжения погромов в Польше. Я не хочу призывать украинцев возвращаться или уезжать из Польши. Пока в Польше оперативно разыскивают и наказывают виновных в нападениях на украинцев, там сохраняется правовое государство. И им стоит воспользоваться", - заявил Кулик.
Отношения Украины и Польши - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш выдвинул условия для вступления Украины в ЕС. Косиняк-Камыш перечислил три требования и выразил сомнение в скором вступлении Украины в ЕС, отметив, что переговорный процесс может длиться много лет.
Премьер-министр Дональд Туск объявил о рассмотрении вопроса о передаче ракет Patriot и привлечении украинских экспертов к расследованию падения Х-101. Одна из крылатых ракет Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и упала примерно в 50 км от Люблина.
Вице-президент партии Тобиаш Бохенский инициировал законопроект о депортации неработающих украинских мужчин призывного возраста. По официальной статистике 2025 года в Польше было зарегистрировано чуть более 11 тысяч безработных украинцев.
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