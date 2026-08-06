"Чтобы Украина победила": в Польше предлагают массово депортировать украинских мужчин

Под действие этой инициативы могут попасть все, кто не имеет легального трудоустройства, а для проведения процедуры предлагается создать специальные учреждения.

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В Польше хотят депортировать всех неработающих украинцев / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Кого из украинцев в Польше хотят депортировать

Что партия ПиС предлагает сделать с безработными мужчинами

Сколько безработных украинцев в польской статистике

Партия "Право и справедливость" (ПиС) подготовила законопроект о депортации из Польши всех украинских мужчин мобилизационного возраста, не имеющих легального трудоустройства. Об этой инициативе заявил вице-президент партии Тобиаш Бохенский.

Отдельным пунктом документ предусматривает создание в стране центров депортации - по замыслу авторов, это должно упростить всю процедуру. Об этом пишет издание Interia.

ПиС остается одной из самых влиятельных политических сил Польши, а ее лидер Ярослав Качиньский ранее призвал заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Реализация законопроекта привязана к возможному приходу партии к власти.

Сколько украинцев это может коснуться

Официальная статистика приводит довольно скромные цифры. В 2025 году Министерство семьи, труда и социальной политики сообщало, что в Польше зарегистрировано чуть более 11 тысяч безработных украинцев.

Распределения по полу ведомство тогда не приводило, однако, по оценкам экспертов, подавляющее большинство в этой группе составляют женщины. В "ПиС" настаивают, что фактические показатели значительно выше, ведь украинские мужчины редко регистрируются на бирже труда - то есть в статистику просто не попадают.

Как правые обосновывают инициативу

Мотивацию законопроекта Бохенский изложил в категориях геополитики - и без дипломатических формулировок.

"Для того чтобы Центральная и Восточная Европа были безопасными и свободными, Украина должна победить. Поэтому одним из первых и важнейших решений правительства станет депортация мужчин-украинцев призывного возраста, которые не работают легально в Польше. У них будет возможность сражаться за свою родину, чтобы ужасы этой войны могли быстро закончиться", - сказал Тобиаш Бохенский.

Скандалы между Украиной и Польшей - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский историк и народный депутат Владимир Вятрович высказал мнение о причинах громкого скандала с Польшей и антиукраинских настроений в этой стране. Он подчеркнул, что антиукраинская истерия является источником политических дивидендов для польских политиков. Вятрович отметил, что такая истерия формировалась около 20 лет и влияет на отношение польского общества к Украине.

Кирилл Буданов озвучил позицию Офиса президента относительно возможного обострения отношений с Польшей и неприемлемости ультиматумов. Он отметил, что пик эскалации может наступить 11 июля в связи с годовщиной Волынской трагедии. Буданов предупредил, что в случае провокаций Киев отреагирует и что Украина не примет ультиматумов ни от кого.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил позицию польского министра обороны относительно условий, которые якобы связывают вступление Украины в ЕС с отношением к истории. Он потребовал, чтобы Украина выполнила три условия перед продвижением в переговорном процессе. По его словам, речь идет о признании Волынской трагедии геноцидом, официальных извинениях и почтении памяти погибших.

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