Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

В партии отмечают, что украинцы больше не должны иметь статус беженцев в Германии, и их нужно поощрять к возвращению домой.

В Германии ультраправая "АдГ" обещает выгнать украинцев

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представила новую политическую программу, в которой заявила о намерении резко ужесточить миграционную политику, депортировать украинцев и восстановить тесные связи с Россией в случае победы на выборах в сентябре.

Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что документ был представлен на партийной конференции в Саксонии-Анхальт — регионе, где поддержка АдГ, по опросам, достигает около 40%.

Радикальные планы за пределами полномочий

В 156-страничной программе партия предлагает шаги, которые выходят далеко за пределы компетенции земельного правительства. Среди них — отмена санкций против Москвы, возобновление закупок газа через "Северный поток", выход из Парижского климатического соглашения и отмена права на убежище в Германии.

Часть этих инициатив почти наверняка будет оспорена в Конституционном суде, однако, как отмечает издание, это вряд ли остановит партию от попыток реализовать их в случае прихода к власти. В статье отмечается: "Немецкие земли несут ответственность за образование, полицию и региональные подразделения внутренней разведки, поэтому правительство "Альтернативы для Германии" может иметь далеко идущие последствия".

Правоцентристская Христианско-демократическая партия, главный конкурент АдГ в регионе, уже предупредила, что победа популистов станет "настоящей катастрофой" для земли.

Отдельный блок программы посвящен миграции. АдГ заявляет, что украинцы "больше не должны иметь статуса беженцев в Германии" и что их следует "поощрять возвращаться домой".

Партия также продвигает концепцию "ремиграции", которая предусматривает принудительную депортацию людей, которым отказано в убежище, осужденных преступников и всех, кто не имеет права на проживание в стране. В документе говорится о переходе от "культуры приветствия" к "культуре прощания" в отношении мигрантов.

В программе АдГ резко критикует "антироссийскую политику существующих политических партий" и обещает работать над восстановлением экономических и культурных связей с Россией. Среди предложений — расширение преподавания русского языка и запуск школьных программ обмена с РФ.

Партия также выступает против привлечения иностранных специалистов в сферы, где Германия испытывает кадровый дефицит, заявляя, что работники из "культурно чужих" стран не должны рассматриваться как решение проблемы.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов — до 4 марта 2027 года.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила вступили в силу с 16 октября 2025 года.

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

