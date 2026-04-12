Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

Дарья Пшеничник
12 апреля 2026, 11:07
В партии отмечают, что украинцы больше не должны иметь статус беженцев в Германии, и их нужно поощрять к возвращению домой.
В Германии ультраправая "АдГ" обещает выгнать украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

  • Немецкая ультраправая партия "АдГ" угрожает депортацией украинцев
  • Партия хочет сближения Германии с Россией

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представила новую политическую программу, в которой заявила о намерении резко ужесточить миграционную политику, депортировать украинцев и восстановить тесные связи с Россией в случае победы на выборах в сентябре.

Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что документ был представлен на партийной конференции в Саксонии-Анхальт — регионе, где поддержка АдГ, по опросам, достигает около 40%.

Радикальные планы за пределами полномочий

В 156-страничной программе партия предлагает шаги, которые выходят далеко за пределы компетенции земельного правительства. Среди них — отмена санкций против Москвы, возобновление закупок газа через "Северный поток", выход из Парижского климатического соглашения и отмена права на убежище в Германии.

Часть этих инициатив почти наверняка будет оспорена в Конституционном суде, однако, как отмечает издание, это вряд ли остановит партию от попыток реализовать их в случае прихода к власти. В статье отмечается: "Немецкие земли несут ответственность за образование, полицию и региональные подразделения внутренней разведки, поэтому правительство "Альтернативы для Германии" может иметь далеко идущие последствия".

Правоцентристская Христианско-демократическая партия, главный конкурент АдГ в регионе, уже предупредила, что победа популистов станет "настоящей катастрофой" для земли.

Украинцев хотят лишить статуса беженцев

Отдельный блок программы посвящен миграции. АдГ заявляет, что украинцы "больше не должны иметь статуса беженцев в Германии" и что их следует "поощрять возвращаться домой".

Партия также продвигает концепцию "ремиграции", которая предусматривает принудительную депортацию людей, которым отказано в убежище, осужденных преступников и всех, кто не имеет права на проживание в стране. В документе говорится о переходе от "культуры приветствия" к "культуре прощания" в отношении мигрантов.

Курс на сближение с Москвой

В программе АдГ резко критикует "антироссийскую политику существующих политических партий" и обещает работать над восстановлением экономических и культурных связей с Россией. Среди предложений — расширение преподавания русского языка и запуск школьных программ обмена с РФ.

Партия также выступает против привлечения иностранных специалистов в сферы, где Германия испытывает кадровый дефицит, заявляя, что работники из "культурно чужих" стран не должны рассматриваться как решение проблемы.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Украинские беженцы за рубежом — последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов — до 4 марта 2027 года.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила вступили в силу с 16 октября 2025 года.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенность

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

Реклама
08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

Реклама
22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

18:36

Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухниВидео

18:34

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:26

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

17:50

Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

17:28

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:25

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

17:21

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонииВидео

17:16

Гороскоп Таро на завтра 12 апреля: Овнам - одиночество, Раку - равновесие

17:08

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

Реклама
16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

16:21

Гороскоп на сегодня, 12 апреля: Близнецам - неприятности, Козерогам - риск

16:16

"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцахФото

15:47

Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяцВидео

15:43

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

15:39

Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

15:34

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

15:30

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

