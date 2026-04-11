Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

Руслана Заклинская
11 апреля 2026, 18:34
Военные корабли США пересекли пролив без разрешения Тегерана.
Трамп объявил о разминировании Ормузского пролива / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, NASA

Кратко:

  • Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива
  • Американские корабли прошли через пролив
  • Военный потенциал Ирана фактически уничтожен

США начинают процесс разминирования Ормузского пролива. Корабли ВМС США прошли через пролив без разрешения Тегерана. Об этом сообщил президент США в соцсети Truth Social и издание Axios.

В своем посте Дональд Трамп раскритиковал СМИ за распространение тезисов о "победе" Ирана. По словам лидера США, в настоящее время военный потенциал Тегерана фактически сведен на нет.

"Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние "лидеры" больше не с нами, слава Аллаху!" - написал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что единственной реальной угрозой в регионе остаются морские мины. В то же время он отметил, что все 28 иранских минных тральщиков уже находятся "на дне моря".

"Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - заявил Трамп.

Тем временем журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные источники, сообщил об успешной операции американского флота. По его словам, "несколько кораблей ВМС США" пересекли Ормузский пролив.

"Этот шаг не был согласован с Ираном. Это первый случай пересечения американскими военными кораблями Ормузского пролива с начала войны", - добавил он.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны в Иране - что известно

Как сообщал Главред, США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров о возможном мирном урегулировании был запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, предложенного Ираном.

Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В соцсети Truth Social он предупредил, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский президент также угрожал ударами по инфраструктуре Ирана, в частности по мостам и электростанциям, что могло бы иметь масштабные разрушительные последствия для региона.

Накануне Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, состоящее из 10 пунктов. Среди ключевых требований — гарантия того, что Иран больше никогда не подвергнется нападению.

Об источнике: Truth Social

Alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Иран Дональд Трамп новости Ирана Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:39Украина
Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:34Мир
РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Последние новости

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

18:36

Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухниВидео

18:34

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:26

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
17:50

Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

17:28

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:25

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

17:21

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонииВидео

Реклама
17:16

Гороскоп Таро на завтра 12 апреля: Овнам - одиночество, Раку - равновесие

17:08

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

16:21

Гороскоп на завтра, 12 апреля: Близнецам - неприятности, Козерогам - риск

16:16

"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцахФото

15:47

Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяцВидео

15:43

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Реклама
15:39

Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

15:34

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

15:30

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

15:29

Галкин показал стильную красотку-блондинку в Нью-Йорке

15:23

На Пасху Ровно накроют снег и заморозки: синоптики предупредили об опасности

14:50

Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

14:49

Холод и дожди начинают отступать: когда на Тернопольщине наконец потеплеет

14:27

Где нельзя вешать часы: девять ошибок, которые портят интерьер

14:13

4 самых успешных знака зодиака: кто рожден для побед и власти

14:01

Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

14:00

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

13:50

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитниковФотоВидео

13:41

На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

13:13

Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

13:12

Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

13:03

Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сообщила о беременности

13:00

Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причинаВидео

12:57

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

12:52

Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

12:32

Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

Реклама
12:09

Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудоВидео

11:45

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:44

Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

11:19

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

10:51

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

10:24

Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

10:20

Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

10:02

Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

09:09

Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

09:03

Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

