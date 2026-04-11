Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

Военные корабли США пересекли пролив без разрешения Тегерана.

Трамп объявил о разминировании Ормузского пролива

Кратко:

Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива

Американские корабли прошли через пролив

Военный потенциал Ирана фактически уничтожен

США начинают процесс разминирования Ормузского пролива. Корабли ВМС США прошли через пролив без разрешения Тегерана. Об этом сообщил президент США в соцсети Truth Social и издание Axios.

В своем посте Дональд Трамп раскритиковал СМИ за распространение тезисов о "победе" Ирана. По словам лидера США, в настоящее время военный потенциал Тегерана фактически сведен на нет.

"Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние "лидеры" больше не с нами, слава Аллаху!" - написал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что единственной реальной угрозой в регионе остаются морские мины. В то же время он отметил, что все 28 иранских минных тральщиков уже находятся "на дне моря".

"Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - заявил Трамп.

Тем временем журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные источники, сообщил об успешной операции американского флота. По его словам, "несколько кораблей ВМС США" пересекли Ормузский пролив.

"Этот шаг не был согласован с Ираном. Это первый случай пересечения американскими военными кораблями Ормузского пролива с начала войны", - добавил он.

Переговоры о завершении войны в Иране - что известно

Как сообщал Главред, США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров о возможном мирном урегулировании был запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, предложенного Ираном.

Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В соцсети Truth Social он предупредил, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский президент также угрожал ударами по инфраструктуре Ирана, в частности по мостам и электростанциям, что могло бы иметь масштабные разрушительные последствия для региона.

Накануне Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, состоящее из 10 пунктов. Среди ключевых требований — гарантия того, что Иран больше никогда не подвергнется нападению.

Об источнике: Truth Social Alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

