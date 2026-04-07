"Этой ночью погибнет целая цивилизация": Трамп сделал громкое заявление

Президент США объявил о "тотальной смене режима" и начале новой эры, которая должна наступить уже сегодня ночью.

Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум

Ключевые тезисы Трампа:

Ночью может погибнуть целая цивилизация

Ночь станет одним из важнейших моментов сложной истории мира

47 лет шантажа, коррупции и смерти в Иране подойдут к концу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его ультиматум Ирану подходит к концу. Ночью может погибнуть целая цивилизация. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Этой ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает?" - написал Трамп. видео дня

Президент США добавил, что ответ на этот вопрос появится сегодня ночью. Также Трамп отметил, что эта ночь станет "одним из важнейших моментов долгой и сложной истории мира".

"47 лет шантажа, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!" - добавил он.

Иран выходит из переговоров с США

По данным NYT, Иран сообщил, что больше не будет участвовать в переговорах с США о прекращении огня, передав сигнал через Пакистан.

Решение принято после усиления военного давления со стороны США и Израиля. Попытки договориться через посредников не дали результата, а риторика Тегерана стала жестче, а требования - категоричнее.

Что планирует сделать Трамп

Американское издание Axios сообщает, что президент США стоит перед важным выбором. Он раздумывает, выполнить ли угрозу уничтожить инфраструктуру Ирана, начиная с 20:00 по восточному времени, или снова отложить крайний срок, чтобы дать шанс переговорам.

Ранее американский лидер угрожал до полуночи уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также применить другие меры, которые могут иметь разрушительные последствия для иранцев и вызвать опасную реакцию во всем регионе.

"Если президент увидит, что соглашение приближается, он, вероятно, отложит это. Но только он и он один принимает это решение", - отметил высокопоставленный чиновник администрации.

В то же время представитель Министерства обороны США сообщил, что ведомство "скептически" относится к вероятности продолжения действий в этой ситуации.

"Президент — самый кровожадный, словно бешеный пес... Эти ребята кажутся голубками по сравнению с президентом", - сказал другой американский чиновник, преуменьшая слухи о том, что министр обороны Пит Хагсет или госсекретарь Марко Рубио подстрекают его.

Война США и Ирана - последние новости

Напомним, США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать первым шагом к завершению войны. Переговоры проходят через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также посредством прямых контактов между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

5 апреля президент США выразил надежду на скорейшее заключение мирного соглашения с Ираном, отметив, что переговоры продолжаются прямо сейчас. В то же время он предупредил о возможных ударах по электростанциям и мостам, если соглашение не будет достигнуто.

Как сообщал Главред, Пакистан передал США мирное предложение от Ирана, ключевым требованием которого является гарантия, что страна больше не подвергнется нападениям. Предложение предусматривает прекращение израильских ударов по "Хезболле", отмену санкций и открытие Ормузского пролива с оплатой для Ирана и Омана.

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

