Помощь Украине под угрозой: конфликт Трампа с ЕС может ударить по поставкам оружия

Реакция Европы на действия Трампа определит будущее программы PURL

Разногласия в ЕС также могут повлиять на помощь Украине

Накануне выборов в США политический ландшафт вокруг Дональда Трампа стремительно усложняется. Неудачная кампания в Иране, резкие заявления в адрес союзников по НАТО и угрозы сократить поддержку Украины создали для Вашингтона взрывоопасную комбинацию. Европейские столицы реагируют нервно, а Киев внимательно следит за тем, как меняется риторика Белого дома.

В интервью Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил, почему именно европейская реакция может стать ключевой в определении будущего американской помощи Украине и способен ли Трамп реально пойти на разрыв с НАТО.

По словам эксперта, главная интрига — в том, как именно будет развиваться конфликт между Трампом и европейскими партнерами. Особенно это касается программы PURL, через которую Европа финансирует закупку американского оружия для Украины.

"Все зависит от того, что будет с программой PURL. Если Трамп не будет ее трогать или, например, просто заберет те деньги, которые Европа уже перечислила, а потом скажет: "Давайте еще покупайте, и дальше это оружие пойдет в Украину" — это будет один сценарий", — отмечает Жовтенко.

Однако не менее важно, как отреагируют европейские столицы. Франция и Германия традиционно демонстрируют более критический подход к американской политике, и именно они могут стать центром жесткого ответа на попытки Трампа изменить правила игры.

"То есть, пока эти условия не будут выполнены, они могут отказаться от закупок. И здесь ключевой вопрос — будет ли такая жесткая реакция со стороны Европы и сколько стран к ней присоединятся, а также не разрушит ли это сам механизм работы программы PURL", — предупреждает эксперт.

В итоге будущее поддержки Украины будет зависеть не только от решений Вашингтона, но и от того, сможет ли Европа выработать единую позицию. Баланс между радикально настроенными и умеренными странами определит, сохранится ли стабильный канал поставок вооружения, или же Киев окажется перед новыми вызовами.

Напряженность между США и НАТО — что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, большинство государств-членов НАТО отказались присоединяться к американской операции против Ирана, что вызвало резкую реакцию Дональда Трампа. В своей публикации в Truth Social он раскритиковал союзников и заявил, что США не нуждаются в их помощи.

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив отметил, что подобные заявления Трампа могут свидетельствовать о движении в сторону возможного политического дистанцирования Соединенных Штатов от НАТО.

Ранее Трамп также высказывал мнение, что Альянс фактически держится исключительно на мощности США.

Вас может заинтересовать:

О личности: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Демонициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

