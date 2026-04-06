Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят в США и что изменится для Украины

Даже возможный выход США из Альянса может стать толчком к его обновлению и открыть для Украины более широкие перспективы интеграции в оборонные союзы.

Какую новую модель НАТО готовят в США и что изменится для Украины

О чем идет речь в материале:

Почему выход США из НАТО – шанс для Украины

Какой Альянс предлагают создать в США и какова в нем роль Украины

Может ли Трамп выйти из НАТО по собственному решению и что известно о НАТО 3.0

В отношениях между США и союзниками по НАТО возник один из самых острых кризисов за последние десятилетия — на фоне громких заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из Альянса. Американский лидер прямо заявил, что "абсолютно" рассматривает такой шаг, критикуя европейских партнеров за отказ поддержать США в военной операции против Ирана и называя НАТО "неэффективным" союзом и "бумажным тигром"

Главред собрал главное, что стоит знать о возможном выходе США из НАТО и возможных последствиях такого шага.

Что говорил Трамп о выходе из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО после того, как союзники не поддержали военные действия Вашингтона против Ирана. Об этом он сообщил в интервью британскому изданию Telegraph.

Он охарактеризовал Альянс как "бумажного тигра" и отметил, что вариант выхода США не стоит исключать, подчеркнув, что сомнения относительно эффективности НАТО возникали у него уже давно.

"О да, я бы сказал, что это даже уже не обсуждается. Я никогда не был под влиянием НАТО. Я всегда знал, что они — бумажный тигр, и, кстати, Путин это тоже знает", — отметил президент США.

Комментируя позицию европейских партнеров, Трамп выразил удивление их отсутствием поддержки, добавив, что не оказывал серьезного давления, но считал, что помощь должна была предоставляться автоматически. Он также заметил, что США ранее сами действовали подобным образом, в частности способствовали достижению перемирия между Украиной и Россией.

"Украина не была нашей проблемой. Это было испытание, и мы были там для них, и мы всегда были бы там для них. Они не были там для нас", — сказал Трамп.

По информации источников издания, близких к президенту США, он также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии — этот вопрос обсуждается еще с момента его возвращения на пост.

Как отмечает The Guardian, интервью состоялось после заявлений госсекретаря США Марко Рубио о возможном пересмотре отношений с НАТО после завершения войны с Ираном. Трамп выразил поддержку таким оценкам.

Что говорил Рубио о выходе из НАТО

Соединенные Штаты могут пересмотреть свое членство в НАТО из-за ограничений со стороны европейских стран на использование американскими силами их баз для проведения операций против Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, если Альянс не позволяет США использовать инфраструктуру для защиты собственных интересов, это выглядит как односторонние отношения, в которых Америка обеспечивает безопасность Европы, но не получает взаимной поддержки. Он подчеркнул, что в таких условиях возникает вопрос о целесообразности значительных финансовых затрат и размещения американских войск в регионе.

Рубио отметил, что после завершения операции против Ирана Вашингтон, вероятно, будет вынужден пересмотреть отношения с НАТО.

"В конечном итоге, это решение должен принять президент. Но я считаю, что, к сожалению, нам придется пересмотреть, выполняет ли этот Альянс, который хорошо служил этой стране в течение определенного времени, по-прежнему эту функцию, или он теперь стал улицей с односторонним движением, где Америка просто находится в позиции защиты Европы", — добавил госсекретарь.

Реакция России на возможный выход США из НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО, назвав их политическим шоу. Об этом сообщает defence-blog.com.

Он отверг вероятность такого сценария, отметив, что американская политическая система не позволит реализовать подобное решение. По его оценке, подобные высказывания являются скорее "шоуменством", чем реальным намерением.

"Конечно, ни Трамп, ни Америка не выйдут из НАТО. В этом нет смысла, и Конгресс этого не позволит", — написал он.

В то же время Медведев допустил, что США могут прибегнуть к частичным шагам, в частности сокращению военного присутствия или ограничению поставок, хотя такие действия не будут иметь значительного эффекта.

В Москве считают, что даже сама подобная риторика Вашингтона уже оказывает влияние, поскольку может быть стратегически выгодной независимо от ее реализации. Такая позиция вписывается в более широкий подход России, которая акцентирует внимание на внутренних противоречиях в НАТО и подчеркивает уязвимость альянса в условиях напряженных отношений между США и европейскими партнерами.

Почему выход США из НАТО – шанс для Украины

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что возможный выход США из Альянса может парадоксальным образом способствовать его обновлению и открыть для Украины более широкие перспективы интеграции. Об этом она заявила POLITICO.

"Вместо того, чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о переосмыслении альянса", — сказала она.

Она считает, что такие потрясения способны сделать НАТО более эффективным, мощным и инновационным, а также усилить его способность противостоять российской угрозе. Гетманчук не согласилась с оценками Дональда Трампа относительно слабости Альянса, подчеркнув, что, несмотря на длительные попытки Кремля его подорвать, Россия не решалась атаковать ни одну страну-члена.

По ее словам, статья 5 НАТО, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападения, остается образцом гарантий безопасности, в отличие от аналогичных механизмов ЕС. Поскольку полноценное членство Украины в настоящее время политически сложно, Киев стремится получить договоренности, подобные этой норме, в качестве гарантии своего суверенитета.

"Даже не будучи членом НАТО, мы являемся единственной страной, которая на практике уже реализует Стратегическую концепцию Альянса", — отметила она.

Она также подчеркнула, что Украина уже выступает важным партнером для Альянса, ведь играет ключевую роль в противодействии России, которую в НАТО считают главной угрозой.

Какой Альянс предлагают создать в США и какова в нем роль Украины

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог допустил, что в будущем может возникнуть необходимость в формировании новых военных союзов, которые станут альтернативой НАТО. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Келлог раскритиковал страны Альянса за неспособность эффективно реагировать на ситуацию вокруг Ирана и предположил, что Соединенным Штатам может быть выгоднее развивать сотрудничество с другими партнерами в сфере безопасности. Он также высказал мнение о возможности создания новой оборонной структуры вместо нынешнего формата НАТО.

"Перекроить существующие оборонные альянсы, возможно, создать новый с Японией и Австралией, а также некоторыми европейскими странами, которые готовы вступить в бой, такими как новая, вновь вовлеченная Германия или Польша. Даже Украина, которая также доказала, что является хорошим союзником", — подчеркнул он.

Может ли Трамп выйти из НАТО по собственному решению

Аналитики Defense Express напоминают, что еще в 2024 году Конгресс США закрепил в законе о национальной обороне норму, запрещающую президенту самостоятельно приостанавливать или прекращать членство страны в НАТО без согласования с Сенатом. Перед официальным сообщением о намерении выхода глава государства должен провести консультации с обеими палатами Конгресса, а окончательное решение требует поддержки двух третей сенаторов.

В то же время эксперты отмечают, что сложно предсказать, будет ли администрация Белого дома действовать в рамках этой процедуры или попытается ее обойти. При этом они подчеркивают, что выполнение международных договоров в целом зависит от политической воли сторон, и это в полной мере касается и соглашения о НАТО.

"Поскольку очень известная статья 5 Североатлантического договора закрепляет, что в случае нападения на одну из стран-членов все остальные окажут помощь и немедленно предпримут "такие действия, которые будут сочтены необходимыми, включая применение вооруженной силы". То есть, договор о НАТО вполне позволяет направить в страну, которая отбивается от агрессии, лишь серьезную озабоченность. И это не будет нарушением. А если кто-то и будет считать это невыполнением договора, то никаких рычагов воздействия на США не существует. Ведь в конечном итоге Альянс без США останется даже без системы управления, а также целого ряда ключевых систем вооружения, восстановление которых потребует 5-10 лет упорной работы", — говорится в материале Defense Express.

Сколько может длиться вывод американских войск из Европы

По мнению аналитиков, реальными гарантиями безопасности для Европы остаются американские военные. В настоящее время Пентагон удерживает на континенте около 100 тысяч военнослужащих, ключевым сухопутным компонентом которых является 5-й армейский корпус с подразделениями в Германии и штабом в польском Познани.

Важную роль также играют бронетанковые бригадные группы Armored Brigade Combat Team (ABCT) в рамках операции Atlantic Resolve. После сокращения присутствия в Румынии с ноября 2025 года эти силы остались только в Польше. В середине марта там состоялась ротация: бригаду 1-й пехотной дивизии заменила бригадная группа 1-й бронетанковой дивизии США численностью около трех тысяч военных, прибывших на девятимесячную ротацию. Передислокация подразделений длилась примерно месяц — с середины февраля до середины марта.

"То есть при желании вывести Armored Brigade Combat Team из Польши, все это может занять в обычном темпе примерно месяц. Значительно сложнее для США будет вывод войск, размещенных в Европе на постоянной основе, то есть с семьями. Пентагон уже проходил через это сразу после окончания Холодной войны, когда с 1990 по 1993 год сократил свое присутствие в Европе с около 300 тысяч до 160 тысяч военнослужащих. То есть на 140 тысяч, хотя логисты Минобороны США настаивали на значительно более длительных сроках в темпе 20-30 тысяч в год. Но такие ударные темпы реализовались ценой деактивации целых дивизий и активного привлечения гражданских судов для перевозки техники. И даже в случае повторения сценария, реальное физическое выведение имеющихся американских сил из Европы также займет несколько лет. В то же время, это в случае вывоза имущества, а не эвакуации только личного состава и членов их семей", — резюмируется в статье.

Что нужно для выхода США из НАТО

Политолог Владимир Фесенко отметил, что для выхода США из НАТО президенту необходимо заручиться поддержкой двух третей Сената или получить согласие обеих палат Конгресса, что выглядит маловероятным. Несмотря на наличие большинства у республиканцев, оно незначительно, а часть представителей партии, в частности сторонники традиционного рейгановского подхода, не поддержат такой шаг. Кроме того, после промежуточных выборов в ноябре баланс сил может измениться в пользу демократов.

"Трамп вряд ли сможет вывести США из НАТО (хотя может попытаться это сделать). Но почти наверняка он поднимет вопрос об изменении отношений внутри НАТО и о резком сокращении обязательств США в рамках НАТО. И если это произойдет, то это будет совсем другой и более слабый НАТО, а не та организация, в которую мы так страстно стремились вступить. Исходя из этого, я неоднозначно отношусь к тезису о том, что выход США из НАТО может увеличить шансы вступления Украины в Альянс", — указал он.

Что известно о НАТО 3.0

Фесенко также напомнил, что в феврале во время министерской встречи НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби представил концепцию НАТО 3.0. Она предусматривает, что европейские союзники должны взять на себя основную ответственность за собственную обычную оборону. Такой подход направлен на переход от зависимости к более равноправному партнерству, при котором США сокращают военное присутствие в Европе, но сохраняют ядерные гарантии безопасности для Альянса.

"Проще говоря, если Россия нападет на какую-либо европейскую страну НАТО, и это будет обычная война (без использования ядерного оружия), то США могут в ней не участвовать, заявив, что это "не наша война", и пусть европейцы сами решают эту проблему. Обращу особое внимание на то, что такая позиция была заявлена еще до начала войны США и Израиля против Ирана", — отметил политолог.

Чем грозит Украине выход США из НАТО – 2 сценария

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив отметил, что для Украины возможны как положительные, так и отрицательные сценарии развития событий на фоне внутренних противоречий в НАТО и дальнейшей поддержки союзников. Негативный вариант предполагает, что в случае резкого выхода США из Альянса государства начнут больше сосредотачиваться на собственной безопасности и накоплении ресурсов. Об этом он заявил в интервью Главреду.

"Фактически это может привести к краху (в определенной степени) институтов Европейского Союза. Это было бы очень сильным потрясением, хотя я не думаю, что оно неизбежно. С другой стороны, европейские страны могут отреагировать на эту ситуацию наоборот — увидеть в Украине дополнительную силу и начать формировать собственный оборонный союз, как это, по сути, давно должно было произойти. Соответственно, и наша внешняя политика, на мой взгляд, должна была бы больше фокусироваться на идее создания европейских вооруженных сил. Это могло бы стать нашим предложением вместо уже не столь актуального стремления присоединиться к НАТО", — утверждает он.

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

