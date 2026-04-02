Трамп заявил, что США не нужно было "лезть в Украину" и обозвал Байдена

Руслана Заклинская
2 апреля 2026, 06:52
В своем обращении к нации Дональд Трамп резко осудил политику Джо Байдена в отношении Украины.
Трамп назвал Байдена "дураком" из-за помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 ОМБр, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

  • США не следовало вмешиваться в дела Украины
  • Байден отдал Украине около $350 млрд без выгоды для США
  • Теперь Вашингтон продает боеприпасы, которые оплачивает ЕС

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику предыдущей администрации в отношении Украины и заявил, что Вашингтон больше не предоставляет бесплатную военную помощь. Вместо этого, по его словам, США продают боеприпасы, за которые платит ЕС. Об этом американский лидер сказал во время обращения к нации.

По словам Трампа, администрация его предшественника Джо Байдена потратила около 350 млрд долларов на поддержку Украины, не получив, по его мнению, никакой выгоды для США. Он также подчеркнул, что такие объемы помощи привели к истощению американских запасов вооружения.

"Мы тратим миллиарды. Знаете, нам не нужно было лезть в Украину. Украина — за тысячи миль отсюда, через океан. Мы им помогли. У нас был президент (Джо Байден — ред.) — просто дурак: отдал им 350 миллиардов долларов, ничего не получив взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов", - заявил Трамп.

В то же время президент США заявил, что сейчас его администрация придерживается другой стратегии и вместо бесплатной передачи вооружения США продают боеприпасы, а финансирование этих поставок осуществляет Европейский Союз.

"Мы теперь производим боеприпасы по всей стране, потому что они нам нужны... Он так много отдал Украине и ничего за это не получил. А я продаю им боеприпасы. За это платит Евросоюз", - добавил американский лидер.

Как повлияют протесты в США на Украину - мнение эксперта

На днях в США прошел многомиллионный протест противников Трампа под названием "No Kings". Политолог Владимир Фесенко считает, что влияние ситуации в США на Украину неоднозначно.

С одной стороны, риск потери влияния Дональда Трампа может подтолкнуть Путина к более быстрому достижению договоренностей - пока у Трампа больше власти. С другой - в случае внутреннего кризиса в США у Трампа может не быть времени на Украину, и переговоры затормозятся.

"Если у Трампа возникнут серьезные внутренние проблемы, ему будет не до Украины и переговоров по поводу нашей войны. Он может отойти от активного переговорного процесса. Тогда встанет вопрос о том, кто может продолжить переговорный процесс", - предположил Фесенко.

В то же время он считает, что в таком случае роль посредников могут взять на себя другие игроки - Турция, ООН или Китай, а формат переговоров изменится.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп пригрозил остановить поставки оружия Украине, пытаясь заставить европейские страны присоединиться к защите судоходства в Ормузском проливе.

Как пишет Financial Times, в рамках давления Вашингтон даже рассматривал выход из программы НАТО PURL. После этого, по настоянию генсека Марка Рютте, ряд стран, в частности Франция, Германия и Великобритания, согласились поддержать соответствующую инициативу.

Ранее Трамп допустил перенаправление части боеприпасов из Украины на другие направления, в частности на Ближний Восток. Он отметил, что США могут перебрасывать вооружение между регионами, и раскритиковал масштабы помощи Киеву.

Кроме того, в США рассматривают территориальные уступки как вариант завершения войны, однако Украина с этим не согласна. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов "платить" территориями за мир, ведь он не является агрессором.

Об источнике: Белый дом

Белый дом — официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

