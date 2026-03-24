Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

Дональд Трамп считает, что президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин близки к заключению мирного соглашения.

https://glavred.info/world/soglashenie-mezhdu-zelenskim-i-putinym-o-mire-tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-10751639.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп заявил о приближении к мирному соглашению

Главное из заявлений Трампа:

Президенты Украины и РФ близки к заключению мирного соглашения

Заключению сделки не способствует вражда между Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин близки к заключению мирного соглашения.

Об этом он заявил журналистам на брифинге после церемонии приведения к присяге министра внутренней безопасности, которую транслировал YouTube-канал Белого дома.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

"Что ж, мы хотели бы увидеть, как президент Путин и президент Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение", - подчеркнул американский лидер.

При этом он также заявил о том, что заключению сделки не способствует вражда между Зеленским и Путиным.

"Я думаю, они близки к этому, но я уже давно говорю, что каждая из восьми войн, которые я прекратил, должна была бы быть сложнее, чем эта", — сказал Трамп, добавив, что вражда между Путиным и Зеленским не способствует заключению соглашения.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред