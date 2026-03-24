Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

Главное из заявлений Трампа:
- Президенты Украины и РФ близки к заключению мирного соглашения
- Заключению сделки не способствует вражда между Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп считает, что президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин близки к заключению мирного соглашения.
Об этом он заявил журналистам на брифинге после церемонии приведения к присяге министра внутренней безопасности, которую транслировал YouTube-канал Белого дома.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
"Что ж, мы хотели бы увидеть, как президент Путин и президент Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение", - подчеркнул американский лидер.
При этом он также заявил о том, что заключению сделки не способствует вражда между Зеленским и Путиным.
"Я думаю, они близки к этому, но я уже давно говорю, что каждая из восьми войн, которые я прекратил, должна была бы быть сложнее, чем эта", — сказал Трамп, добавив, что вражда между Путиным и Зеленским не способствует заключению соглашения.
Переговоры о мире - новости по теме
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.
О персоне: Игорь Рейтерович
Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".
В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".
Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред