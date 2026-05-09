"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в Украине

О чем идет речь в материале:
- Как выглядит самая дорогая женская одежда казацкой старшины
- Как мода украинской аристократии соответствовала трендам Европы
В Черниговском музее Тарновского хранится наряд, который шили из материалов, предназначенных исключительно для монархов. Ему более 300 лет — и принадлежал он дочери казацкого гетмана. В видеопроекте "Сокровища нации" на YouTube рассказали, как выглядит самая дорогая женская одежда в Украине.
Главред выяснил, как одевались украинки во времена казачества.
Что такое кунтуш
Отмечается, что кунтуш — старинная верхняя одежда, которую 300 лет назад носила дочь казацкого гетмана Даниила Апостола. Именно он считается самым ценным женским нарядом в украинской традиции.
"Он сшит из парчи, а орнамент вышит золотыми и серебряными нитками. Из такой ткани в Европе шили одежду для королей", — говорится в видео.
В Украину оно поступало по заказу — и заказывала его казацкая старшина.
Смотрите видео о том, как выглядит самое дорогое женское платье в Украине:
Кем была казацкая старшина и как они жили
Исследователи отмечают, что казацкая старшина — это люди, занимавшие ключевые посты в Казацком государстве. Их быт соответствовал стандартам европейской аристократии: огромные поместья, драгоценная одежда, импортные ткани и предметы роскоши.
Но именно эта независимость и стала причиной их уничтожения. Казацкая старшина стремилась к независимости от России — и за это поплатилась. Большинство ее представителей арестовали в XVIII веке.
В советское время казацкие имения были почти полностью уничтожены, остальные превратили в тубдиспансеры и техникумы свиноводства.
"Именно поэтому ее историю (речь идет об истории казацкой старшины, — ред.) замалчивали. Вместо этого распространяли образ убогих казаков", — подытожили в проекте.
Кунтуш Параски Апостол: что сохранил музей Тарновского
Как указывается в материале издания "Район.IN.UA", кунтуш дочери казацкого гетмана Даниила Апостола хранится в Черниговском музее Тарновского.
"Они датируются не позднее даты смерти Параски — 1731 годом. В музее хранится ее кунтуш из дорогой ткани с золотом и туфельки — которые были в последних трендах 1730-х", — отмечают журналисты.
Отдельного внимания заслуживает обувь из той же коллекции, которая также принадлежала дочери украинского гетмана.
"Дело в том, что мода на обувь в эпоху барокко менялась каждые десять лет, и здесь мы точно можем утверждать, что перед смертью у дочери гетмана были такие же туфли, которые носили королевы при французском, английском, австрийском или прусском дворах", — подводится итог в материале.
Вам также может быть интересно:
- Россия официально присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как это произошло и когда
- "Крупнейшая кража в истории": из Украины вывезли сотни тонн золота и серебра
- В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда
Об источнике: "Сокровища нации"
"Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году.
Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред