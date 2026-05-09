"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в Украине

Кунтуш дочери гетмана Апостола стал свидетельством того, что украинская казацкая старшина XVIII века жила по стандартам европейской аристократии.

Как выглядит самая дорогая женская одежда в Украине — что такое кунтуш

О чем идет речь в материале:

Как выглядит самая дорогая женская одежда казацкой старшины

Как мода украинской аристократии соответствовала трендам Европы

В Черниговском музее Тарновского хранится наряд, который шили из материалов, предназначенных исключительно для монархов. Ему более 300 лет — и принадлежал он дочери казацкого гетмана. В видеопроекте "Сокровища нации" на YouTube рассказали, как выглядит самая дорогая женская одежда в Украине.

Главред выяснил, как одевались украинки во времена казачества.

Что такое кунтуш

Отмечается, что кунтуш — старинная верхняя одежда, которую 300 лет назад носила дочь казацкого гетмана Даниила Апостола. Именно он считается самым ценным женским нарядом в украинской традиции.

"Он сшит из парчи, а орнамент вышит золотыми и серебряными нитками. Из такой ткани в Европе шили одежду для королей", — говорится в видео.

В Украину оно поступало по заказу — и заказывала его казацкая старшина.

Кем была казацкая старшина и как они жили

Исследователи отмечают, что казацкая старшина — это люди, занимавшие ключевые посты в Казацком государстве. Их быт соответствовал стандартам европейской аристократии: огромные поместья, драгоценная одежда, импортные ткани и предметы роскоши.

Но именно эта независимость и стала причиной их уничтожения. Казацкая старшина стремилась к независимости от России — и за это поплатилась. Большинство ее представителей арестовали в XVIII веке.

В советское время казацкие имения были почти полностью уничтожены, остальные превратили в тубдиспансеры и техникумы свиноводства.

"Именно поэтому ее историю (речь идет об истории казацкой старшины, — ред.) замалчивали. Вместо этого распространяли образ убогих казаков", — подытожили в проекте.

Кунтуш Параски Апостол: что сохранил музей Тарновского

Как указывается в материале издания "Район.IN.UA", кунтуш дочери казацкого гетмана Даниила Апостола хранится в Черниговском музее Тарновского.

"Они датируются не позднее даты смерти Параски — 1731 годом. В музее хранится ее кунтуш из дорогой ткани с золотом и туфельки — которые были в последних трендах 1730-х", — отмечают журналисты.

Отдельного внимания заслуживает обувь из той же коллекции, которая также принадлежала дочери украинского гетмана.

"Дело в том, что мода на обувь в эпоху барокко менялась каждые десять лет, и здесь мы точно можем утверждать, что перед смертью у дочери гетмана были такие же туфли, которые носили королевы при французском, английском, австрийском или прусском дворах", — подводится итог в материале.

Об источнике: "Сокровища нации" "Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году. Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.

