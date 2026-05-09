Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

https://glavred.info/ukraine/est-pogibshie-i-ranenye-rf-cinichno-atakovala-dnepropetrovshchinu-vse-o-posledstviyah-10763252.html Ссылка скопирована

Россияне атаковали Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОВА

Оккупационные войска РФ почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые.

По состоянию на 07:30 9 мая известно о двух погибших, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Два человека погибли, еще двое получили ранения. Почти 20 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками", — говорится в сообщении. видео дня

Ганжа сообщил, что россияне в Никопольском районе обстреляли райцентр, Марганецкую и Червоногригоровскую общины. В результате повреждена инфраструктура, киоск, магазин, кафе и частные дома.

Атака РФ на Днепропетровскую область / Фото: ОВА

Отмечается, что в результате атаки погиб 35-летний мужчина. В больницу в тяжелом состоянии доставили 39-летнюю женщину. Еще один мужчина в возрасте 31 года проходит амбулаторное лечение.

Кроме того, враг наносил удары по Дубовиковской общине в Синельниковском районе. Разрушено предприятие и сельскохозяйственная техника. Погиб один человек.

Какую новую тактику ударов по Украине применяет Россия – мнение эксперта

Как писал Главред, Россия изменила тактику ракетных атак по Украине, постепенно уменьшая зависимость от крылатых ракет и делая ставку на другие средства поражения. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, в настоящее время российские войска активнее используют баллистическое вооружение. Он также отметил, что Украина располагает ограниченным количеством средств противодействия, а последние сигналы из США и Ближнего Востока вызывают беспокойство относительно будущих поставок боеприпасов для систем Patriot.

Кроме того, по словам эксперта, РФ все больше полагается на ударные беспилотники, поскольку это дешевый способ наносить значительный ущерб. В то же время применение ракет Х-101 затрудняется из-за проблем с самолетами-носителями Ту-95.

"Еще в конце 2025 года было известно, что они даже специально перестраивали свой ВПК под поставки комплектующих именно для баллистических ракет. Причем и ракеты С-300, С-400 в последнее время мы не видим их использования в качестве ракет "земля-земля". Только в качестве ракет ПВО. Это связано с тем, что они вынуждены тратить ракеты ПВО на обстрелы Украины", — подчеркнул Крамаров.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали в результате вражеской атаки — это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

Российские войска 6 мая атаковали детский сад в Сумах. Под завалами обнаружили тело погибшего человека. Враг совершил атаку на областной центр двумя беспилотниками типа "Герань-2".

Кроме того, в результате российских ударов по Сумской области за прошедшие сутки пять человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. В ряде населенных пунктов повреждены жилые дома, транспорт, учебное заведение и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред