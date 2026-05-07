Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

Оккупанты атаковали детсад, больницу и жилые дома. Полицейские документируют военные преступления РФ.

https://glavred.info/war/rossiya-udarila-po-sumshchine-pogibli-pyat-chelovek-mnogo-ranenyh-10762667.html Ссылка скопирована

После атак РФ повреждены дома, транспорт и медучреждение / Коллаж: Главред, фото: t.me/police_su_region

Кратко:

В регионе повреждены дома, транспорт, учебное заведение и гражданская инфраструктура

Есть жертвы и раненые

Полиция фиксирует последствия атак

Пять человек погибли и еще одиннадцать - получили ранения в результате российских ударов по Сумской области за прошедшие сутки. Об этом в Telegram сообщила полиция Сумщины.

В Сумской общине погибли две женщины, еще семь человек ранены. Поврежден многоквартирный дом, медучреждение, детсад и предприятие. Также в результате удара дрона по авто погиб один человек, еще один был ранен.

видео дня

В Великописаревской общине мужчина погиб, подорвавшись на вражеской мине.

Еще один мужчина погиб в Новослободской общине, где россияне ударили по жилому дому.

В Поповской общине один человек получил ранение. Повреждены складские помещения и сельхозтехника. Также один человек пострадал в Глуховской общине и один – в Березовской, где оккупанты атаковали дроном гражданское авто.

В ряде других общин повреждены жилье, транспорт, учебное заведение и другие объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские документируют военные преступления страны-агрессора РФ.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ угрожает атаками на 9 мая

4 мая 2026 года Министерство обороны РФ обнародовало официальную позицию в ответ на якобы угрозы со стороны Киева нанести удар по Москве во время празднования Дня Победы.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая.

В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали из-за ночной вражеской атаки на Днепр - это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

В результате попадания "шахеда" по частному дому утром 6 мая в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар. Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы.

Российская оккупационная армия атаковала Херсонскую область. Есть погибший и 10 раненых.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред