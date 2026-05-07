Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

Анна Ярославская
7 мая 2026, 09:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оккупанты атаковали детсад, больницу и жилые дома. Полицейские документируют военные преступления РФ.
Последствия атаки на Сумщину
После атак РФ повреждены дома, транспорт и медучреждение / Коллаж: Главред, фото: t.me/police_su_region

Кратко:

  • В регионе повреждены дома, транспорт, учебное заведение и гражданская инфраструктура
  • Есть жертвы и раненые
  • Полиция фиксирует последствия атак

Пять человек погибли и еще одиннадцать - получили ранения в результате российских ударов по Сумской области за прошедшие сутки. Об этом в Telegram сообщила полиция Сумщины.

В Сумской общине погибли две женщины, еще семь человек ранены. Поврежден многоквартирный дом, медучреждение, детсад и предприятие. Также в результате удара дрона по авто погиб один человек, еще один был ранен.

видео дня

В Великописаревской общине мужчина погиб, подорвавшись на вражеской мине.

Еще один мужчина погиб в Новослободской общине, где россияне ударили по жилому дому.

В Поповской общине один человек получил ранение. Повреждены складские помещения и сельхозтехника. Также один человек пострадал в Глуховской общине и один – в Березовской, где оккупанты атаковали дроном гражданское авто.

В ряде других общин повреждены жилье, транспорт, учебное заведение и другие объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские документируют военные преступления страны-агрессора РФ.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ угрожает атаками на 9 мая

4 мая 2026 года Министерство обороны РФ обнародовало официальную позицию в ответ на якобы угрозы со стороны Киева нанести удар по Москве во время празднования Дня Победы.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая.

В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали из-за ночной вражеской атаки на Днепр - это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

В результате попадания "шахеда" по частному дому утром 6 мая в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар. Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы.

Российская оккупационная армия атаковала Херсонскую область. Есть погибший и 10 раненых.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Сумская область новости Украины новости Сумской области война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:20Война
Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

07:35Мир
В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Последние новости

10:35

РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак

10:14

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

10:05

"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 мая: Скорпионам — возможности, Рыбам — конфликт

09:34

Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
09:21

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

09:19

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

09:08

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

Реклама
08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

20:39

Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

20:32

Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

20:27

Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в автоВидео

19:55

Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

Реклама
19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожаяВидео

19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять