Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

Кратко:
- В регионе повреждены дома, транспорт, учебное заведение и гражданская инфраструктура
- Есть жертвы и раненые
- Полиция фиксирует последствия атак
Пять человек погибли и еще одиннадцать - получили ранения в результате российских ударов по Сумской области за прошедшие сутки. Об этом в Telegram сообщила полиция Сумщины.
В Сумской общине погибли две женщины, еще семь человек ранены. Поврежден многоквартирный дом, медучреждение, детсад и предприятие. Также в результате удара дрона по авто погиб один человек, еще один был ранен.
В Великописаревской общине мужчина погиб, подорвавшись на вражеской мине.
Еще один мужчина погиб в Новослободской общине, где россияне ударили по жилому дому.
В Поповской общине один человек получил ранение. Повреждены складские помещения и сельхозтехника. Также один человек пострадал в Глуховской общине и один – в Березовской, где оккупанты атаковали дроном гражданское авто.
В ряде других общин повреждены жилье, транспорт, учебное заведение и другие объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские документируют военные преступления страны-агрессора РФ.
РФ угрожает атаками на 9 мая
4 мая 2026 года Министерство обороны РФ обнародовало официальную позицию в ответ на якобы угрозы со стороны Киева нанести удар по Москве во время празднования Дня Победы.
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая.
В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали из-за ночной вражеской атаки на Днепр - это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.
В результате попадания "шахеда" по частному дому утром 6 мая в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар. Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы.
Российская оккупационная армия атаковала Херсонскую область. Есть погибший и 10 раненых.
Другие новости:
- Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе
- Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина
- Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред