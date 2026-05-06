РФ массированно атаковала Херсонщину: повреждены дома, скорые и инфраструктура

Кратко:
- РФ атаковала Херсонщину авиацией, дронами и артиллерией
- Под удар попала социальна инфраструктура
- Один человек погиб, еще 10 - ранены
Российская оккупационная армия атаковала Херсонскую область. Есть погибший и 10 раненых. Детали раскрыл руководитель ОВА Александр Прокудин.
По его словам, армия РФ атаковала десятки населенных пунктов региона дронами, наносила авиационные удары и устраивала артиллерийские обстрелы.
"Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили три многоэтажки и 13 частных домов", - сообщил Прокудин.
Также оккупанты изуродовали башню мобильной связи, складское помещение, кареты скорой помощи и частные автомобили.
В результате российской агрессии один человек погиб, еще 10 - получили ранения.
Обновлено. В ГосЧС сообщили, что три человека были спасены после ночной российской атаки в Херсоне.
"В одном из районов города в результате попадания вражеских дронов возникли пожары в квартирах одной из многоэтажек. Несмотря на сложную ситуацию безопасности и угрозу повторных дроновых атак, спасатели спасли из задымленных помещений трех женщин, одна из которых — маломобильная, а также ликвидировали пожары", - говорится в сообщении.
РФ атаковала Украину во время режима тишины - что известно
Как писал Главред, 4 мая Минобороны России официально заявило о введении режима прекращения огня в войне против Украины, который должен действовать 8–9 мая по случаю празднования Дня Победы.
В полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины. Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.
В результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар. Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы.
В Запорожье прогремели взрывы - там атакован объект промышленной инфраструктуры. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что обошлось без пострадавших.
Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.
О персоне: Александр Прокудин
Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
